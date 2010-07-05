Тимошенко будет просить МВФ не давать Украине денег

Оппозиционное правительство планирует принять обращение к Международному валютному фонду с призывом отказаться от кредитования Украины. Об этом заявила лидер БЮТ Юлия Тимошенко в эфире программы «Черное и белое» на телеканале ТВi, передает Українська правда. «Мы будем принимать открытое обращение к МВФ не предоставлять Януковичу эти деньги, которые они собрались предоставлять. Только потому, что они хотят использовать эти деньги на возврат 5,4 миллиарда долларов «РосУкрЭнерго» и, по сути, задействовать их в мощной коррупции» - сказала Тимошенко. По ее словам, соответствующее обращение будет принято 5 июля и направлено всем лидерам государств, которые являются учредителями фонда. «Мы разложим полностью всю эту ситуацию, мы покажем, что сегодня Янукович сознательно проиграл спор, который должен быть в пользу Украины», - подчеркнула экс-премьер. Тимошенко рассказала, что «один из судей Стокгольмского суда сообщил СМИ, что он был поражен тем, как Украина сдает свои национальные интересы в Стокгольмском суде». «Сущность Стокгольмского арбитража - это фиксировать договоренности между сторонами. Они не судят в классическом смысле этого слова, а они, по сути, фиксируют договоренности между сторонами», - отметила она.