В Польше заканчивают подсчет голосов: обработаны данные с 95,01% участков

Кандидат в президенты от правящей партии «Гражданская платформа», спикер сейма Бронислав Коморовский побеждает на президентских выборах в Польше. Об этом журналистам сообщил председатель Государственной избирательной комиссии Польши (ГИК) Стефан Яворский, информируют РИА «Новости». По данным ГИК, обработаны данные с 95,01% избирательных участков, за Бронислава Коморовского проголосовали 52,63% избирателей, за лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского - 47,37%. В абсолютных цифрах за Коморовского проголосовали 8,343768 миллиона избирателей, за Качиньского - 7,510735. Явка на выборы составила 55,29%. Избиркомы продолжают подсчет оставшихся голосов, отданных за кандидатов в президенты. Как ожидается, ГИК Польши официально подведет итоги голосования ориентировочно в полдень в понедельник.