Премьером Нижней Саксонии стал британский подданный

Парламент Нижней Саксонии избрал председателем земельного правительства 39-летнего Дэвида Макалистера. Об этом сообщает издание The Local. Макалистер станет самым молодым премьер-министром в истории немецких земель, а также первым главой регионального правительства, имеющим британское подданство. Наполовину шотландец по отцу, он имеет двойное гражданство, однако с точки зрения немецких законов это не является препятствием для занятия государственных постов, передает «Lenta.ru». Дэвид Макалистер, член партии Христианско-демократический союз (ХДС), получил на парламентском голосовании 80 голосов из 148. На посту премьер-министра Нижней Саксонии он сменит Кристиана Вульфа, который 30 июня был избран на должность президента Германии. Как и Вульф, Макалистер является представителем правящей коалиции ФРГ, в которую входят ХДС/ХСС и «Свободные демократы». Ожидается, что на посту премьер-министра он продолжит политику своего предшественника и обойдется без изменений в составе земельного правительства. Дэвид Макалистер, которого в Германии часто называют просто «Мак», родился в 1971 году в Западном Берлине. Его отец - шотландский военнослужащий, мать - немецкая учительница музыки. Большую часть жизни Макалистер провел в Германии. Он изучал юриспруденцию в университете Ганновера и два года отслужил в немецких вооруженных силах. Впервые Макалистер был избран в парламент Нижней Саксонии в 1998 году. В 2002 году он стал секретарем местного отделения ХДС, а с 2003 года является лидером партии в Нижней Саксонии.