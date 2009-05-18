Уволят ли Балогу?

Виктор Балога уже в который раз написал заявление о своей отставке. В предыдущих ситуациях, когда появлялась подобная информация, и Президент, и сам Виктор Иванович отмалчивались.

На этот раз сам пока что глава президентского Секретариата лично подтвердил факт намерения уйти от Президента.



По мнению экспертов, именно это и служит главным аргументом в пользу того, что сейчас Виктор Ющенко таки подпишет заявление Виктора Балоги. Примечательно в этом плане и сегодняшнее заявление «регионала» Александра Ефремова, который сообщил, что Виктор Балога даже забрал из своего кабинета личные вещи.



В то же время, в прессе уже появились комментарии «приближенных к Секретариату источников» о том, что Виктор Иванович якобы может возглавить избирательный штаб Виктора Ющенко на президентских выборах. Правда, опрошенные «Главредом» политологи не верят в такое объяснение отставки Балоги. Более того, источники «Главреда», близкие к Секретариату, рассказывают, что на самом деле Президент не скоро подпишет заявление Балоги. Его могут не уволить и в этот раз по причине того, что Президент боится потерять перед выборами вместе с Балогой и его организационный потенциал.



Как бы там ни было, а эксперты уже не верят в восстановление отношений между Ющенко и Балогой. По крайней мере, политологи все как один уверены, что нынешний конфликт Президента и его подчиненного закончится разрывом отношений, а новый глава президентского Секретариата должен будет «зачистить» ведомство от людей Балоги. А полагаться на «Единый центр» Виктор Ющенко на президентской кампании уже не сможет.

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Кость Бондаренко, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина:



{1-} На самом деле есть несколько причин, почему Виктор Балога написал заявление об отставке с должности главы президентского Секретариата. В данной ситуация Балога оказался неэффективным. Его политика, направленная на конфронтацию с Тимошенко, оказалась мало эффективной. Именно необходимость занять определенную примиренческую позицию стала доминировать сейчас в окружении Виктора Ющенко. Кроме того, Балога проиграл внутреннее противостояние между «семьей» Президента и его Секретариатом. Третий момент – Балога как менеджер будет использован «в полях», он будет работать на региональном уровне, при посредничестве ЕЦ и других структур доказывать, что у Президента еще есть возможность поднять рейтинг.



То есть он может уйти, но заниматься избирательной кампанией Виктора Ющенко. Я думаю, что Балога займет ту нишу, которую в 1999 году в окружении Кучмы занимал Александр Волков. Мы же помним, что он тогда говорил, что ему должность не нужна, потому что Александр Волков – это тоже неплохая должность.



С возможным уходом Балоги из Секретариата отношения Тимошенко и Ющенко могут несколько потеплеть. В данном случае обе стороны понимают, что противостояние приводит к взаимному истощению. В условиях кризиса народ начинает с огромным раздражением наблюдать за их конфликтом. Я думаю, что новый формат отношений Президента и премьера будет основан на социальных и экономических вопросах. Думаю, вокруг этого станут инициироваться совместные круглые столы, переговоры, общие заявления и инициативы. В социально-экономической плоскости их отношения должны точно потеплеть.



О том, что в этот раз Балога все-таки решил уйти, свидетельствует тот факт, что он лично прокомментировал и подтвердил свое заявление. Ведь это уже не первое заявление на увольнение, но в этот раз информацию подтвердил сам Балога. На мой взгляд, Виктор Андреевич подпишет это заявление уже в ближайшее время.



По моей информации, главной кандидатурой взамен Балоги рассматривается руководитель офиса Президента Руслан Демченко. Я не гарантирую, что его назначат, но по моим данным именно этот человек рассматривается как самый вероятный кандидат. Руслан Демченко не сторонник конфронтационных моделей отношений, он кадровый дипломат и это о многом говорит.



По моему мнению, Виктор Балога из политики никуда не исчезнет. В то же время, еще рано говорить, какие высоты в политике он займет. Это будет зависеть от него самого. Честно говоря, даже несмотря на мое личное отношение к Балоге, стоит отдать ему должное. Ему не позавидуешь. Президент Ющенко просто отдал Балоге свои полномочия. Поэтому главе президентского Секретариата приходилось выполнять функции, которые, по-хорошему, все же должен был выполнять сам Ющенко. Более того, Балога был громоотводом от Президента, брал на себя весь его негатив и грязь. Действительно, миссия Виктора Ивановича была слишком неблагодарна.



Виктор Небоженко, руководитель социологической службы «Украинский барометр»



{2-} То, что сам Балога рассказал прессе о своем заявлении об отставке, говорит о том, что он хочет, чтобы его интерпретация конфликта с Ющенко была главной. Он рассчитывает на пассивное и высокомерное отношение Президента к этой ситуации.



Балоге важно сохранить какие-то позиции в отношениях с Ющенко. Поэтому он и сделал эти отношения публичными. Я думаю, что они уже не помирятся, но Ющенко еще не раз подумает, как ему дальше работать с Балогой. Фундаментальной проблемой отношений этих людей является то, что Балога перетащил практически все политические ресурсы на себя, используя их от имени Ющенко. В результате Ющенко в преддверии президентской кампании остался без политических ресурсов. Речь идет, прежде всего, о конфликте старой политической структуры «Нашей Украины» и новой политической структуры «Единого центра». Последний уже наточен и заряжен на любые виды парламентских и местных выборов, на что угодно, кроме президентских амбиций Ющенко. Мне кажется, что для Президента это стало очевидным. Кроме того, мы знаем о конфликте старой гвардии во главе Ульянченко и Дорошенко против людей Балоги.



Теперь посмотрим, будут ли новый глава Секретариата и Ульянченко преследовать людей Балоги в окружении Ющенко, или же они будут искать какие-то компромиссные пути взаимодействия.



Думаю, Президент подпишет заявление об увольнении. Раз Балога вынес на публику конфликт, то у Ющенко теперь мало шансов сделать вид, что конфликта нет. Если подчиненный выносит конфликт на публику, то у начальника нет другой возможности, кроме как изменить тип отношений. Даже если Балога вдруг останется главой Секретариата, то в любой момент он может повторить хлопанье дверью. Это очень неприятно для Ющенко.



Балога поставил Ющенко в очень тяжелое положение. Теперь Президенту надо держать удар. Он постарается сделать вид, что он контролирует ситуацию. Но так просто взять и выгнать Балогу ему нельзя. Это будет крахом президентской кадровой линии.



Я не воспринимаю тезис о том, что Балога отходит от дел, чтобы возглавить избирательный штаб Ющенко. В такой ситуации Ющенко вышел бы и первым сказал, что нашел новую работу Балоге. Но когда первый шаг сделал именно Балога, и теперь Президент должен решать, как поступать, то он не оставляет Ющенко шансов на плодотворное сотрудничество. К тому же, все прекрасно понимают, что с Балогой, что без него, у Ющенко шансы очень малы. Балога это прекрасно понимал еще год назад, он уже тогда знал, что Ющенко во второй раз президентом не стать.



По моему мнению, новым главой Секретариата Президента должен стать кто-то близкий к окружению Ульянченко и Дорошенко. Это может быть кто-то из депутатов или губернаторов. Это будет человек, которому поставят задачу «вычищать» людей Балоги из государственного аппарата. Но кто бы не стал главой Секретариата, он не будет обладать ресурсами Балоги, этот человек никак не изменит ситуацию ни с президентской кампанией, ни в парламенте.



Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:



{3-} Уход Балоги, который сейчас таки состоится, это первое открытое и очевидное действие по закату эпохи Ющенко. И уход из этой команды такого верного и по-своему эффективного менеджера говорит о том, что уходит вся команда.



Балога активно искал способ сохранить себя, а заодно и Президента, в политике. Президент его предложения не воспринимал. В частности, потому что эти предложения встречались в штыки важными советниками Ющенко – послом США, деятелями Евросоюза. То есть он понимал или ему давали понять, что если он пойдет по пути, предложенному Балогой (речь идет о навязывание хаоса и внеочередных выборов и президента, и парламента), то не будет поддержан старшими товарищами. С этого и началось расхождение. Видимо, Балога все же человек разумный. Он понимал, что иначе сохраниться нельзя, а поэтому смысла оставаться дальше – нет.



Возможно он думал, что это будет такая серьезная угроза, что Президент все-таки согласится с его предложениями. Если он так думал, то это его ошибка. Потому что Президент – человек упрямый, и если он уже что-то себе надумал, то его такими действиями не запугаешь. Я думаю, что на этот раз Ющенко удовлетворит заявление Балоги. Иначе вряд ли последний публично бы говорил об отставке прессе. Балога для себя решил, что назад пути нет. Ведь если бы он писал заявление для того, чтобы шантажировать шефа, то не делал бы это предметом публичной политики.



Явные открытые причины для отставки – это история с младшим Дурдинцом, которая показала, что влияние Балоги уже практически нулевое. Над его «глазами и ушами» (замглавы СБУ Тиберием Дурдинцом. – Ред.) издеваются, а он ничего сделать не может. Значит, его дальнейшее сохранение на этой должности ему тоже ничем не помогает. Так, возможно, он еще сможет маневрировать со своими старыми друзьями – с Партией регионов и, возможно, с Яценюком и так далее. А если будет находиться в команде уходящей, то ему вообще ничего не светит.



Учитывая личность шефа, Балога был максимально эффективным из всех возможных людей на его месте. Я не знаю тех людей наверху, которые могли бы столь настойчиво и последовательно добиваться того, чего хотел Президент. Он оказался на своем месте в свое время и действительно был «альтер эго» Президента. Он не был колеблющимся и рассказывающим что-то там про демократию, а действующим в духе пожеланий шефа. Причем действующим жестко и эффективно. Поэтому я думаю, что Президент может только поблагодарить его. А все неудачи – это неудачи, определенные курсом самого Президента. Успехи - это успехи лично Балоги, а неудачи – это неудачи Ющенко.



Он показал себя эффективным менеджером. Это означает, что на вот этом нашем безрыбье человек такого уровня – и интеллектуального, и морального, и с такой, скажем так, «кредитной историей», как у него, - который способен вести сложную интригу и одновременно что-то реализовывать, сохраняет в политике шансы. Поэтому я не удивлюсь, если он останется в ней. Если парламентские выборы будут скоро, то есть вскоре после президентских выборов, то я не исключаю, что он в качестве второго лица может привести какую-то команду с 3% в парламент. На самом деле, из полностью маргинальной организации «Единый центр» что-то такое получилось, поэтому совсем его игнорировать, получается, нельзя.



Теперь совершенно ясно, что уходящему Президенту нужно иметь фигуру, которой он доверяет на 100% и точно знает, что никакого движения и никаких переговоров за спиной не будет. А он же неоднократно ловил Балогу, что тот принимал решение, не посоветовавшись с ним. К примеру, известная история с Яценюком. Балога дал понять Яценюку, что готов поддержать его на должности главы Нацбанка. Яценюк сказал, что его это не устраивает, и в результате выяснилось, что это предложение Балога не согласовал с Ющенко. Через некоторое время появилась информация от Балоги, что он не делал никаких таких предложений, и все это неправда. Хотя очевидно, что делал, но шефу об этом не сказал. Думаю, что таких случаев было достаточно, и Президент понимал, что в этот критический момент его политической карьеры ему лучше иметь человека, который не сделает ни одного движения без его согласия.