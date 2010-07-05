Тимошенко рассказала, чем она отличается от Януковича

Юлия Тимошенко в эфире одного из украинских телеканалов рассказала, что сейчас ведет весьма небедный образ жизни благодаря сбережениям от бизнеса, передает ИМК. «В отличие от Януковича, я больше половины своей жизни занималась очень крупным бизнесом. Это бизнес, который имеет миллиардные прибыли», - признала она. «И эти сбережения в то время не надо было мне декларировать, потому что я не была чиновником, все эти сбережения, они есть, и мы как семья пользуемся ими. Отличие в том, что я была в бизнесе, а Янукович ни дня не был в бизнесе», - отметила также политик. «Второе отличие сейчас присутствует у меня дома. Этот дом арендуется, этот дом никогда не принадлежал государству, он арендуется моей семьей. И, кроме того, этот дом никогда не был у государственной собственности. Это существенное отличие от Януковича, потому что он забрал главную государственную резиденцию. Он украл ее у государства - это «Межигорье». Это 140 га земли. Это самая большая собственность правительства была», - возмущена Тимошенко. «Он ее принял за бесценок, и сегодня он ее декларирует как свою частную собственность», - отметила политик.