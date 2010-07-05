Бойко и Семиноженко – только первые ласточки?

В пятницу молниеносно были отправлены в отставку министр экологии Виктор Бойко и вице-премьер по вопросам гуманитарной политики Владимир Семиноженко, напоминает Дело. Если об отставке Бойко говорили еще месяц назад (кстати, первыми уволить министра потребовали его однопартийцы — депутаты от Блока Литвина. — Ред.), то увольнение Семиноженко стало полной неожиданностью. Формально изгнания вице-премьера из правительства требовала оппозиция. Но когда в пятницу этот вопрос поставили на голосование — дружно нажали кнопки «за» и депутаты от провластной Партии регионов. Это настолько шокировало оппозиционеров, что они потребовали от коалиции публичных объяснений по этому поводу. Судя по всему, вышеупомянутые увольнения — только первые ласточки. Собеседники «Дела» в руководстве Партии регионов уверяют: дамоклов меч отставки завис над министром здравоохранения Зиновием Мытником и министром углепрома Юрием Ященко. Недовольны также в Администрации Президента работой министра социальной политики Василия Надраги. В Партии регионов готовы и к тому, что заявление об отставке в любой момент подаст вице-премьер по экономической политике Сергей Тигипко.