Тимошенко: «РосУкрЭнерго» только «стрижет купоны»

«РосУкрЭнерго» - коррупционная структура, которая не может присутствовать в честном государстве, подчеркнула в эфире одного из украинских телеканалов лидер БЮТ Юлия Тимошенко, передает ИМК. «РосУкрЭнерго» не добывает газ, не транспортирует его, не рождает его, нет никакого отношения к рождению природного газа в природе. И, собственно, его функция была только отстригать купоны, желательно в зеленой валюте, потоков газа, которые ходят между Россией и Украиной», - подчеркнула политик. По словам Тимошенко, еще до того, как она пришла на должность руководителя правительства, было проведено большое международное расследование. «Компания Global Witness - это внеполитическая компания, которая расследует международные громкие коррупционные скандалы, и она по «РосУкрЭнерго» сделала вывод, что это коррупционная структура, которая не может вообще работать в честных странах», - рассказала экс-премьер. «Именно поэтому мы как правительство и я как премьер-министр восприняли очень ответственно свои обязательства бороться с коррупцией, и мы удалили как раковую опухоль «РосУкрЭнерго» из отношений между Россией и Украиной. Что они делали - они брали газ в России, на него давали наценку для Украины, и с наценкой продавали Украине», - подчеркнула Тимошенко.