МВД заговорит на украинском, чтобы Могилев быстрее его выучил

Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев поручил всему своему окружению говорить исключительно на украинском языке, чтобы быстрее освоить язык и выполнить поручение главы государства. Об этом в интервью Лиге заявил его главный советник Константин Стогний. «Вы же знаете, что Могилев говорит на русском языке. На днях Президент упрекнул его в этом. Пришли к выводу, что все окружение министра будет говорить на украинском языке. Могилев мне говорит: я пока буду на русском отвечать, но вы со мной по-украински. Буду учиться», - рассказал Стогний. «Министр понимает, что государственная должность обязывает к очень многим вещам, и не боится совершенствоваться. Это правильно», - сказал советник главы МВД. Напомним, на прошлой неделе, на встрече с силовиками, глава государства Виктор Янукович упрекнул Анатолия Могилева в том, что он докладывал Президенту на русском языке. После этого Президент поручил главе МВД в течение двух месяцев выучить украинский язык.