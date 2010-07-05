Чечетов: Если МВФ не даст Украине кредит, Тигипко не будут делать «крайним»

Если Украина не получит кредит от Международного валютного фонда, сваливать вину на вице-премьер-министра по вопросам экономики Сергея Тигипко никто не будет. Об этом ИМК сообщил первый заместитель председателя депутатской фракции Партии регионов в ВР Михаил Чечетов. По его словам, вопрос об увольнении Тигипко «вообще сейчас не стоит». «Ведь здесь все зависит не от одного Тигипко. Все зависит и от парламента в целом, насколько хорошо он работает, и от премьер-министра, и от слаженной работы Кабинета Министров, поэтому в случае неполучения кредита нельзя крайним делать только одного человека. А все разговоры на эту тему идут только со стороны наших политических оппонентов, которые пытаются посеять раздор внутри коалиции», - сообщил Чечетов.