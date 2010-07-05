РФ, Беларусь и Казахстан заявили о вступлении в силу Таможенного кодекса

Россия, Беларусь и Казахстан подписали заявление о вступлении в силу Таможенного кодекса. Как передает РИА «Новости», об этом заявил президент РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). «Было подписано заявление в связи с тем, что вступил в силу Таможенный кодекс. В отношениях между тремя странами он вступит в силу 6 июля, а для России и Казахстана вступил в силу с 1 июля», - сказал Медведев. Как сообщал УНИАН, с 1 января 2010 года в рамках ЕврАзЭС действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. 23 мая премьер-министр РФ Владимир Путин сообщил, что Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана не сможет заработать в полную силу с 1 июля, как планировалось ранее. 29 мая Путин заявил, что Россия и Казахстан запускают Таможенный союз с 1 июля, Беларусь может присоединиться позже. Разногласия при формировании Таможенного союза между РФ и Беларусью касались таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты. 3 июля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна ратифицировала Таможенный кодекс Таможенного союза.