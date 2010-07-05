Украина и Сербия договорились о сотрудничестве

Парламенты Украины и Сербии подписали соглашение о сотрудничестве. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение было подписано сегодня во время встречи спикера Верховной Рады Украины Владимира Литвина и председателя Народной скупщины Республики Сербия Славицы Джукич-Деянович. Как сообщила во время брифинга Джукич-Деянович, кроме обычного сотрудничества, между парламентами была достигнута договоренность об углублении сотрудничества в экономической сфере, сотрудничестве групп дружбы обоих парламентов и ведомств, которые отвечают за вопросы евроинтеграции и внешней политики. «У нас есть очень много взаимных предпосылок для углубления дальнейшего сотрудничества в этих направлениях», - сказала спикер парламента Сербии. В свою очередь Литвин отметил, что, как показывает практика, если есть понимание между председателями парламентов и если они настроены на конструктивное сотрудничество, то уровень взаимоотношений между странами всегда имеет высокую оценку. «И сегодняшняя встреча, и сегодняшний диалог являются тому подтверждением», - сказал он. Литвин подчеркнул, что Украина рассматривает Сербию как чрезвычайно важную страну и партнера в вопросах европейской интеграции. По его словам, именно этим и было обусловлено подписание соглашения о сотрудничестве между двумя парламентами. «В этом соглашении очерчены круги вопросов, которые составляют основу нашей деятельности», - добавил председатель ВР. В частности, это экономика, военно-техническое сотрудничество, гуманитарная сфера и пр.