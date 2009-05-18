Новая Вера «Нашей Украины»

Происходящее в «Нашей Украине» в последнее время свидетельствовало, что еще чуть-чуть – и о партии с таким названием придется забыть. Парламентское представительство «НУ» раскололось на коалиционную часть, возглавляемую Николаем Мартыненко, и группу «За Украину!», которая в коалицию не вошла. Причем «заукраинцы» не скрывали, что в перспективе это общественное движение может превратиться в самостоятельный политический проект с лидером Вячеславом Кириленко. Председатель же парламентской фракции НУНС и киевской организации «Нашей Украины» Николай Мартыненко прямым текстом заявил, что будущее у партии есть только в случае, если ее глава – Виктор Ющенко – оставит ее в покое. Ранее партийцы если и позволяли себе такие высказывания, то непублично и, как говорится, в сердцах…



С партией надо было что-то делать, причем незамедлительно, тем более что Виктор Ющенко заявил о своем участии в президентских выборах и о возможности проведения досрочных парламентских выборов, в которых также намеревается поучаствовать, возглавив блок своего имени. Входить в электоральную кампанию, не имея за спиной «своей» партии, было бы, по меньшей мере, дон-кихотством…



То, что «Нашу Украину» будут пытаться реанимировать, стало понятно, когда в апреле-месяце в партию на пост и.о. председателя исполкома вернулся Роман Безсмертный, сдавший в 2007 году партбилет, так как, по его словам, «в партии начались серьезные негативные и необратимые процессы». Речь тогда шла об отдалении Виктора Ющенко от «Нашей Украины» и очевидном благоволении Виктору Балоге, строящему собственный партийный проект – «Единый центр», на который якобы в дальнейшем мог бы опереться Президент.



Следующим шагом в процессе, который сам Виктор Ющенко охарактеризовал как «ренессанс партии», стало избрание главой политсовета Веры Ульянченко – одной из немногих, кого сегодня можно назвать близким и верным Президенту политиком. По утверждению людей из окружения Президента, Вера Ивановна – фактически единственная, к кому у Виктора Андреевича нет политической ревности, так как он уверен, что ее политические амбиции никогда не будут простираться слишком далеко – в отличие от амбиций многих, кто в разное время был рядом с ним.



Именно Безсмертному и Ульянченко предстоит привести «Нашу Украину» в более-менее внятное состояние, причем в кратчайшие сроки.



На субботнее заседание политсовета партии, на котором Вера Ивановна возглавила политсовет, Виктор Ющенко прибыл лично. Так всегда было раньше, когда на заседании политсовета нужно было решить принципиальные, с точки зрения Президента, вопросы в нужном ему ключе. Так, в 2006-м и.о. председателя политсовета по настоянию Виктора Ющенко был избран Виктор Балога, на которого тоже возлагалась миссия укрепления партии.

Субботний хурал также избрал первым заместителем главы политсовета Владимира Мойсыка, заместителями – Зиновия Шкутяка и Ярослава Ющенко. В президиум НСНУ также вошли Иван Близнюк (председатель полтавской организации НСНУ), Вячеслав Кириленко, Владимир Сапсай (председатель сумской организации НСНУ), Александр Черевко (губернатор Черкасщины и председатель областной парторганизации) и Вадим Черныш (губернатор Кировоградщины и председатель областной организации НСНУ).

Примечательно, что на этом заседании политсовета было на удивление мало знакомых и известных лиц – непонятно, из кого будет строить партию новоизбранная глава политсовета, и как, в конечном счете, будет выглядеть избирательный список, который придется составлять уже очень скоро. Так, к примеру, из «нашеукраинских» министров можно было заметить только гуманитарного вице-премьера Ивана Васюныка, министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимира Шандру и министра по вопросам молодежи и спорта Юрия Павленко. Из губернаторского корпуса были председатель Ривненской ОГА Виктор Матчук, экс-глава Сумской ОГА Павел Качур, уволенный в прошлом году не без участия Виктора Балоги, харьковчанин Арсен Аваков (один из претендентов на кресло Балоги сейчас) и заместитель главы КГГА Евгений Червоненко…

Бросалось в глаза отсутствие на этом собрании Вячеслава Кириленко, хотя парламентская группа «За Украину!» в лице своих лучших представителей – Ксении Ляпиной, Лилии Григорович, Николая Кульчинского и Андрия Парубия - присутствовала. Как объяснил «Главреду» один из «заукраинцев», Кириленко - в командировке, и попросил не делать из его отсутствия никаких многозначительных выводов. Вместе с тем, поговаривали, что на президиуме, наряду с кандидатурой Веры Ульянченко на пост главы политсовета НСНУ, рассматривалась также кандидатура Кириленко.

Не пришли на собрание и «коалиционные» «нашеукраинцы», на VI съезде НСНУ исключенные из политсовета за подписание соглашения о коалиции с БЮТ и Блоком Литвина в декабре прошлого года. Правда, Роман Безсмертный первым делом отменил это решение: таким образом, и Николай Мартыненко, и Александр Третьяков остаются в рядах и в руководстве партии. Несмотря на отмену решения политсовета, Ольга Герасимьюк и Руслан Князевич, также исключенные тогда из НСНУ, отказались от такой милости и написали заявления на выход из партии.

Тему относительно того, что делать с инакомыслящими в партии, постарались пока аккуратно обойти. И Виктор Ющенко, и Вера Ульянченко уверяли, что партия готова к диалогу с каждым, кто захочет вернуться. В частности, по нашей информации, так называемым «любым друзям» в индивидуальном порядке предлагались должности замов главы партии, другие посулы влиятельного статуса. Пока, насколько известно, на 100 % не согласился никто. Удастся ли Вере Ивановне убедить хоть кого-то из них вернуться под знамена Виктора Ющенко и будет ли продолжать эти переговоры с былыми сторонниками сам Президент, решится в ближайшие дни.

При этом неизвестно, касается ли это Мартыненко и простят ли ему его откровенные жесты и заявления, вроде того, что киевская организация НСНУ готова поставить вопрос об исключении из партии Виктора Ющенко. Сама Ульянченко, подчеркнув, что «кризис больше в Киеве, а на местах люди по-прежнему работают», пообещала разобраться с ситуацией в тех или иных партячейках – в частности, в киевской и луганской организациях – уже на следующем политсовете через две недели.

«Дело даже не в самой организации… - сказала она, отвечая на вопрос, что будет с «предателями». – Вопросы есть к руководству киевской организации партии… »

«Мы ожидаем изменения действий и поведения людей, пришедших во фракцию НУНС по спискам «Нашей Украины», - подчеркнула Вера Ивановна, говоря об «отщепенцах» из коалиции. - Там много людей, которые в спокойном режиме могут переосмыслить свое поведение - мы открыты для всех! Да, партия никому не клялась в верности, но готова сохранить любого!..»

Но не только с внутрипартийной фрондой предстоит разбираться Вере Ивановне. Речь идет о ревизии всех возможных ресурсов, которые могут обеспечить то, что Виктор Андреевич красиво назвал «ренессансом». В частности, и ресурсов, уплывших в руки Виктора Балоги и его соратников по «Единому центру», в свое время очень активно строящих новый политпроект за счет, в том числе, «Нашей Украины». В этом смысле показательно заявление политсовета партии по поводу ситуации, сложившейся вокруг выхода депутатов местных советов из партии и касающейся прежде всего Закарпатского областного совета, где 16 депутатов – членов НСНУ, перешли в «Единый центр». От этих депутатов требуется либо вернуться в партию, по спискам которой они были избраны, либо сдать депутатский мандат. Наверняка не случайно первым для такого «воспитания» было избрано Закарпатье, где слово Виктора Балоги более чем весомо и которое считается базовой для «Единого центра» областью. Следующей для «экзекуции» со стороны партийного руководства НСНУ может стать Херсонщина, где областную организацию «ЕЦ» возглавляет глава обладминистрации Борис Силенков, а также Тернопольщина, где на досрочных выборах «ЕЦ», не без помощи «балогиного» губерантора Юрия Чижмаря, получил второй результат.

«В вопросе, какая партия сегодня является пропрезидентской, партией Виктора Ющенко, пока поставлена точка! - заявила Вера Ульянченко в ответ на намеки о создании блока «Нашей Украины» и «Единого центра». – Мы будем сотрудничать со всеми партиями, близкими нам идейно и занимающими проукраинскую позицию…»

Кстати говоря, Виктор Балога, заявивший о своей отставке в конце прошлой недели и, по слухам, уже забравший из кабинета на Банковой свои вещи, наверняка сделал это не только в ответ на намерения Генпрокуратуры арестовать его ставленника в СБУ Тиберия Дурдинца. Очевидно, что и в вопросах партстроительства «Единого центра» Виктору Ивановичу уже попытались перекрыть «краны», ограничив возможность пользоваться административными, финансовыми и другими ресурсами, к которым имел доступ глава Секретариата. Если же отставка Балоги все же будет принята, вполне вероятно, что этот ресурс в полной мере перейдет в распоряжение тех, кто будет заниматься реинкарнацией «Нашей Украины» - недаром среди возможных кандидатур на пост главы СП называются Вера Ульянченко и Роман Безсмертный.

Принципиальным и, думается, наиболее волнующим Президента вопросом, рассмотренным на политсовете «Нашей Украины» в присутствии новоизбранного его главы, был вопрос, касающийся Юрия Луценко – в частности, его отставки в связи с резонансным инцидентом во франкфуртском аэропорту. Виктор Ющенко уже высказался, в том духе, что министр, из-за которого вспыхнул столь неприятный международный скандал, просто обязан уйти в отставку. Совет НСНУ обязал народных депутатов – представителей «Нашей Украины» в Верховной Раде – поддержать отставку Луценко. Правда, неизвестно, насколько действенным будет такая «эпитимья»: присутствовавших на политсовете депутатов из группы «За Украину!» вроде бы и убеждать в целесообразности отставки министра не надо было, а отсутствовавшие… Насколько серьезно воспринимают происходящее в «Нашей Украине» «отщепенцы», можно будет увидеть именно по голосованию за отставку Луценко, которое может произойти уже на этой неделе.

Кстати говоря, в НСНУ имеется еще один план, связанный с Луценко и могущий намертво стреножить правительство: если в силу каких-то причин Юрию Витальевичу удастся удержаться на должности, министры-«нашеукраинцы» в знак протеста покидают правительство, которое автоматически утрачивает легитимность из-за отсутствия кворума, для которого необходимо не менее 2/3 министров.

Субботний политсовет «Нашей Украины» дал некие сигналы не только самим партийцам разбалансированной и разваливающейся на глазах партии, но и «городу и миру». Судя по всему, несогласным с генеральной линией партии «нашеукраинцам» дадут какое-то время для того, чтобы решить, как им дальше жить – поддерживать ли коалицию, а значит правительство Тимошенко, возвращаться ли «в семью», то есть в президентский стан. Съезд НСНУ назначен на 27 июня, к этому времени, надо полагать, колеблющиеся и должны определиться со своей позицией.

Реинкарнация «Нашей Украины» в качестве партии Виктора Ющенко – кроме всего прочего, знак для других партий национально-демократического направления к тому, чтобы в который раз попробовать объединиться в блок и добиться хоть какого-то результата, дабы не исчезнуть с политической сцены окончательно. Если же намерения и шаги новых отцов партии будут восприняты серьезно, о ее поддержке, в том числе финансовой, наверняка может подумать не один олигарх, пребывающий ныне в раздумьях о ставках на будущее…