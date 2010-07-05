Герман пригласила в Украину «Репортеров без границ»

Руководство международной организации «Репортеры без границ» приняло приглашение заместителя главы Администрации Президента Украины Анны Герман посетить Украину. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сама Герман, которая накануне получила письмо от генерального секретаря организации «Репортеры без границ» Жана-Франсуа Жюльяра. «Как генеральный секретарь «Репортеров без границ» хотел бы поблагодарить вас за внимание, уделенное нашей работе, – я принимаю ваше приглашение», - говорится в письме. Также Герман сообщила о начале консультаций относительно даты приезда Жюльяра в Украину. «Я надеюсь на ощутимую помощь «Репортеров без границ» в деле расширения свободы слова в Украине. У меня есть хороший опыт сотрудничества с этой авторитетной организацией и я убеждена – «Репортеры...» поддержат наши усилия для развития свободы слова в Украине и для создания условий, при которых возвращение цензуры стало бы невозможным ни при каких условиях», - подчеркнула заместитель главы Администрации Президента Украины.