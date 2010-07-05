В ПР думают, что рассмотрят Бюджетный кодекс уже на этой неделе

Народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов считает, что поправки Президента Виктора Януковича в Бюджетный кодекс Украины народные депутаты смогут увидеть «уже сегодня-завтра». Об этом он заявил в комментарии корреспонденту ИМК. «Как только мы получим, мы сразу их посмотрим и постараемся в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос», - сообщил «регионал». На уточняющий вопрос, можно ли говорить о каких-либо приблизительных сроках принятия Бюджетного кодекса, Лукьянов ответил: «Думаю, что Бюджетный кодекс может быть рассмотрен уже на этой неделе - или во второй половине дня вторника, либо в четверг».