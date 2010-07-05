«Регионалы» просят продолжить работу ВР на несколько дней

«Регионалы» хотят продлить пленарную работу Верховной Рады, чтобы принять во втором чтении законопроект о местных выборах, а также проект Налогового кодекса. Об этом сообщил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов на заседании согласительного совета. Как передает корреспондент Лиги, в частности, обращаясь сегодня к председателю Верховной Рады Владимиру Литвину, Ефремов сказал: «Владимир Михайлович, мы обсуждали с вами как-то момент о том, чтобы продлить работу нашу сессионную на следующей неделе вместо работы с избирателями и сделать несколько дней работы в пленарном режиме». Ефремов подчеркнул, что если парламент примет решение о том, чтобы работать в сессионном зале 13-15 июля, это позволило бы депутатам во вторник, 13 июля, рассмотреть во втором чтении проект закона о местных выборах. В этот же день можно было бы рассмотреть вопрос об отмене внеочередных местных выборов, назначенных на август, в связи с проведением выборов в местные советы по всей Украине 31 октября. Помимо этого, продление работы сессии позволит 14 июля, в среду, рассмотреть во втором чтении проект Налогового кодекса. Председатель Верховной Рады Литвин, в свою очередь, отметил, что к данному проекту поступило более пяти тысяч поправок. Напомним, согласно календарному плану, текущая сессия Верховной Рады заканчивается 9 июля. Однако Литвин не исключает, что парламент будет работать в пленарном режиме.