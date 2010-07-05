Чорновил: Польша уже не будет делать для Украины специальных преференций

С избранием нового президента Польши Бронислава Коморовского Украина не будет иметь специальных преференций, как раньше. Об этом сегодня в комментарии ИМК сказал внефракционный народный депутат Тарас Чорновил. «Каких-то особых с одной стороны уступок экономических или того, что мы часто называли «Польша как адвокат Украины в Евросоюзе» (немножко унизительно, правда, для Украины звучит), - этих вещей ожидать уже нечего. А так, насколько мы сможем предложить прагматичную позицию для Польши, настолько будет адекватный ответ навстречу, то есть, скажем, каких-то специальных преференций для Украины делаться не будет», - заверил нардеп. Напомним, кандидат в президенты Польши от правящей партии «Гражданская платформа» Бронислав Коморовский лидирует на выборах.