16 июля депутаты будут заседать торжественно

Верховная Рада Украины намерена провести 16 июля торжественное заседание. В этот день депутаты отметят 20-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Об этом сегодня, 5 июля, на Согласительном совете сообщил председатель Верховной Рады Владимир Литвин, пишет Корреспондент. Спикер парламента напомнил, что вскоре Украина будет отмечать знаменательную дату, и поэтому парламент должен принять решение о проведении торжественного заседания. «Это нужно сделать с тем, чтобы мы имели возможность провести такое заседание 16 числа», - сказал Литвин. Напомним, 16 июля 1990 года Верховная Рада Украинской ССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.