Юрий Кононенко: «В России есть «черные списки» невъездных, и они пополняются»

Украинско-российские отношения в последнее время переживают не лучшие времена. Создается впечатления, что в России снова объявили «охоту на ведьм».

На подобные мысли наводит инцидент, произошедший недавно с заместителем председателя Объединения украинцев России Юрием Кононенко. На днях ему отказали во въезде на территорию Россию, где он, несмотря на наличие у него украинского паспорта, имеет вид на жительство.



Это уже не первый подобный шаг российской власти против украинской диаспоры в России. Так, в апреле прошлого года, после десяти лет работы, помещение Украинского образовательного центра под предлогом отсутствия разрешений было опечатано и закрыто. За несколько месяцев до закрытия центра печальным предвестником этого стал резонансный разгром активистами Евразийского союза молодежи выставки «Голодомор в Украине», проходившей тогда в центре.



Кроме того, уже притчей во языцех стала в России ситуация со школами с украинским языком обучения. Как известно, у северного соседа, вопреки жалобам украинской диаспоры, пока не появилось ни одной такой школы. Между тем в Украине на количество школ с русским языком обучения жаловаться не приходится.



Об этом и других проблемах жизни украинцев в Росии в интервью «Главреду» рассказал сам Юрий Кононенко.



У вас есть какие-то предположения на предмет того, почему вас не пустили в Россию?



Предположения, конечно, есть. Это продолжение истории с Украинской библиотекой, длящейся еще с 2007 года. В 1988 году мы в Москве инициировали ее создание. Это был большой проект, который осуществлялся все эти 20 лет с помощью, конечно, Украины, других библиотек, издательств, частных лиц и органов государственной власти России. В 20-30-х годах в Москве уже была Украинская библиотека, но в 1938 году ее ликвидировали. В 2006 году мэр Москвы Юрий Лужков выделил для библиотеки новое помещение. Открывали ее очень помпезно, звучали слова об очень серьезной дружбе и тому подобное. Однако буквально через несколько месяцев после этого начались странные события. Они (местная власть Москвы. – Ред.) фактически «разгромили» библиотеку. Они не закрыли ее. Просто почти всех украинцев, создававших ее и работавших там, «выбросили». Это было не одномоментно, но очень хитро. Сначала уволили директора. На его место назначили человека, который вообще не знает украинский язык. То есть директором украинской библиотеки стал человек, не знающий украинского языка. С новым директором пришли и новые сотрудники, которые тоже не знают украинского. Я работал там завотделом. Тогда был большой резонанс в прессе, к которому подключились даже наше посольство, МИД и министерство культуры, но это ничего не дало. Фактически, этот «разгром» учинили.



Говорят, в России есть некие «черные списки», в которые заносят людей, «наносящих ущерб» России. Вам об этом что-то известно?



Конечно, они есть. Но я ведь не могу говорить о существовании каких-то списков. Я могу говорить только о фактах. Факт заключается в том, что мне запрещен въезд в Россию. А я же не могу знать, кому еще запрещен. Очевидно, что эти списки существуют. Думаю, эти списки пополняются. Вы ведь знаете, как это бывает. Сначала вместе отказываются от них, а потом они снова появляются.



Как вы вообще планируете возвращаться домой в Москву?



Я вообще не собираюсь туда возвращаться. Когда все это в 2007 году произошло с библиотекой, то я встал, собрал вещи и приехал в Украину. И я там уже год не был. У меня там жена работает и дочь, а недавно отцу исполнилось 75 лет. То есть туда я ехал просто на несколько дней на отцовский день рождения. Все, что можно было там сделать, мы за 20 лет сделали. После того, как кардинально изменился режим и другими стали приоритеты, смысла в этом нет. Мне, понятно, легче, потому что я гражданин Украины. А наша диаспора, конечно, в очень сложном положении, потому что по всем позициям оказывается определенный пресс. Поэтому возвращаться туда я не собираюсь, но это никак не значит, что я не должен иметь права туда поехать вообще.



Как планируете решать проблему?



А что я могу решить? Я обратился в наш МИД и в посольство РФ в Киеве. Поскольку я прожил в России 40 лет, то мне хорошо известна вся эта система, особенно то, что происходит сейчас. Поэтому я не питаю каких-то иллюзий. Скорее всего, не будет никакого ответа или будет общий ответ, мол, согласно такому-то закону въезд вам запрещен. Разве что что-то изменится, произойдет потепление украинско-российских отношений, и они (российская власть. – Ред.) откажутся от этих списков. Потому что это было сделано сознательно. Но это глупость несусветная. Я просто, так сказать, «тащусь» от своей значимости для их безопасности. Потому что это неадекватные действия.



Чем Украинская библиотека в Москве так достала российскую власть? Не тем ли, что там была литература, в частности, об ОУН-УПА?



Там была разная литература. В России в статье 8 закона о библиотечном деле сказано, что цензура библиотечных фондов запрещена. И когда эта библиотека создавалась, то до определенного времени на это вообще никто не обращал внимания – УПА, так УПА. Мазепа, так Мазепа. Так же безразличны были к литературе о Петлюре и Бандере. Поскольку в законе сказано, что цензура запрещена, то официально сказать об этом нельзя. Нельзя прийти и сказать, что, к примеру, какая-то книга не нужна. Но по нашей информации (в этой библиотеке еще осталось два украинца) эти книги постепенно исчезают.



Как это «исчезают»?



Их просто списывают. То есть списывают как старую, обветшалую литературу. А под это можно подвести все что угодно. У нас был уникальный газетный фонд. В конце 2007 года новый директор полностью его уничтожил. То есть человек не понимает, зачем нужны эти старые газеты.



Как, по вашим наблюдениям, изменилось положение украинцев в России в последние годы?



Приблизительно до 2002-2003 годов все было более-менее нормально, то есть было так, как и раньше. В России совсем другие подходы к нацменьшинствам. Не такие, как у нас. Скажем, в Украине существуют российские школы, государство готовит для них учителей и печатает книги. Здесь в Украине также есть российские театры. В России в свое время также были украинские театры и школы. Все они были ликвидированы еще в 30-х годах. Поэтому, дабы все это восстановить, необходимо не просто желание человека. В России отсутствие украинских школ объясняют тем, что украинцы не хотят в них учиться. С одной стороны, это правильно. А с другой – как они захотят там учиться, если их там нет вообще?



Есть ли спрос на такие школы со стороны диаспоры?



Существует система воскресных школ, в 9 школах в Башкортостане изучается украинский язык. То есть спрос есть. Но здесь неадекватные подходы. Само государство должно предпринимать определенные шаги, чтобы восстановить эту систему. Конечно, при нынешних условиях они не хотят и не будут этого делать. То есть поддержка государства минимальная. Дают какие-то деньги на фестивали и конкурсы, да и то очень редко и только на местном уровне. Российская власть не заинтересована в открытии украинских школ. Им это стремление вообще непонятно. Им, например, понятно, что скажем, есть Республика Татарстан. Поэтому там есть начальные школы с татарским языком обучения, потому что это отдельная автономная республика. Теперь из-за перманентного кризиса в украинско-российских отношениях российские СМИ по большей части негативно подают информацию об Украине и, соответственно, это оказывает влияние на людей.



Преследуются ли сейчас украинцы в России?



Тут как сказать. Чтобы утверждать это, нужно располагать фактами. С 2002 года убили троих наших активистов. Но подвести под это национальную подоплеку сложно.



А как в отношении закрытия Украинского центра в Москве?



Его закрыли под предлогом неправильно оформленных документов и малого количества посетителей. Но все это вилами по воде писано. То есть российская власть поступает таким образом. Они (российская власть. – Ред.) фактически не дают работать.



Во время газовой войны между Киевом и Москвой в январе нынешнего года в российских СМИ проскочила информация о том, что в одной из московских школ якобы избили сына украинского дипломата именно потому, что его страна, мол, воровала российский газ. Скажите, изменилось ли в последнее время в России отношение к украинцам на неформальном уровне?



Украинца воспринимают не так, как, скажем, армян или азербайджанцев. Эти люди вообще в страшном положении. А у украинцев явных признаков происхождения нет. Тем более, наши люди, к сожалению, склонны к интеграции вплоть до полного отказа от своей идентичности. На национальной почве в бытовом плане враждебности по отношению к украинцам не наблюдалось и, думаю, не наблюдается. Но общая атмосфера ненормальная.