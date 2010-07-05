Литвин: Причины для увольнения Тигипко «притянуты за уши»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин не видит оснований для отставки Сергея Тигипко с должности вице-премьер-министра Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Литвин сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будет ли рассматривать парламент на этой неделе кадровые вопросы и, в частности, проект постановления об увольнении Тигипко. «Я не вижу оснований для такой постановки вопроса», - заявил Литвин. Он отметил, что в парламенте зарегистрирован проект соответствующего постановления, но причины отставки «явно надуманы, если не сказать более грубо – притянуты за уши».