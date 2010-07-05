Российский телеканал обвинил Лукашенко в убийствах и похищениях

Вчера, 4 июля, в России телеканал НТВ демонстрировал фильм под названием «Крестный батька» о белорусском президенте, сообщают Українські Новини. В фильме глава государства Александр Лукашенко обвиняется в исчезновении местных оппозиционеров, а также нежелании сотрудничать с Россией. В картине Лукашенко предстает как жестокий, беспринципный и лживый человек, которых готов на все ради власти. При этом он прямо обвиняется в похищениях политических оппонентов и их родственников. В ленте рассказывается и о личной жизни Лукашенко. Авторы фильма обвинили его в похищении сына у Ирины Абельской, которая названа в картине любовницей президента. Также авторы сообщили, что Лукашенко неоднократно предавал своего союзника - Россию, которая всегда помогала Беларуси в трудные моменты, а ее лидер не платил за газ и не признал Южную Осетию и Абхазию. Уже сегодня, 5 июля, в посольстве Беларуси в Москве выразили надежду, что показанный в эфире фильм не отражает официальную позицию российского руководства. В частности, пресс-атташе белорусского диппредставительства заявил, что «выдвигать такие кощунственные обвинения в адрес главы государства - недопустимо и преступно». «Это домыслы, которые не имеют под собой почвы, и набор комментариев, вырваных из контекста, - отметил он. - Печально, что это было показано в прайм-тайм на федеральном канале». Между тем, источник в делегации, сопровождающей белорусского лидера во время его рабочего визита в Казахстан, обвинил российские телеканалы в попытке дискредитации Александра Лукашенко. По его словам, «некоторые российские телеканалы, которые только номинально являются независимыми, но на самом деле всем известно, как и кем они управляются, фактически вылили ушат грязи на главу государства и Беларусь в попытке оказать беспрецедентное информационное давление». Он подчеркнул, что подобное поведение со стороны российских партнеров вызывает недоумение у белорусской стороны.