Тигипко надо уволить из-за его нелегитимности - Боднар

Правительство, которое сейчас находится у власти, является нелегитимно назначенным. Об этом корреспонденту ИМК сообщила народный депутат от БЮТ Ольга Боднар, комментируя то, почему она предлагает ВР уволить Сергея Тигипко с должности вице-премьер-министра Украины. На вопрос, готовятся ли еще какие-либо постановления об увольнении, депутат заявила: «Пока не могу сказать, я сейчас изучаю ситуацию». Напомним, в парламенте зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Тигипко с должности вице-премьер-министра Украины. Автор проекта постановления - народный депутат от БЮТ Ольга Боднар. Вместе с тем председатель Верховной Рады Владимир Литвин считает, что для отставки вице-премьер-министра Сергея Тигипко нет оснований.