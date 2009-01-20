Газ пошел – имидж сгорел

«Я думаю, что моя позиция совершенно понятна профессионалам и рядовым потребителям: мы поступали добросовестно и своими действиями пытались не допустить обвала в Европе, когда она оказалась на пике январского холода... Мою точку зрения разделяют представители Европейского Союза, уверенно заявившие о том, что Украина вела себя достойно в этой ситуации. Убедительно, что со стороны ЕС не прозвучало ни одного заявления о том, что Украина априори есть или может быть надежным партнером-транзитером для Европейского Союза», – заявила недавно в интервью Интерфаксу-Украина председатель СНБОУ Раиса Богатырева.



К сожалению, не тут то было. Профессионалы и рядовые потребители в Европе не жалеют крепкого словца ни в адрес России, ни для Украины. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу был одним из первых, кто пожаловался на Киев как на надежного транзитера газа в Европу. В офисе еврокомиссара по вопросам энергетики Андриса Пибалгса «Главреду» твердо заявили, что из-за украинско-российского газового противостояния сильно пострадал имидж и России, и Украины.



Европейская пресса относится к Украине далеко не так снисходительно, как три года назад, когда «Газпром» всего лишь уменьшил объем газа, поставляемый в Европу. По мнению австрийского журнала Der Standard, украинцы сознательно использовали свой статус транзитера с целью давления на Россию в переговорах о долгах и цене на газ, что и привело к прекращению поставок газа в Европу.



В противовес этому, словацкий энергетический эксперт Карен Хирман в своем блоге становится на защиту Украины: «Целеустремленная и нередкая дискредитация Украины как надежной страны-транзитера газа и нефти должна заставить Европу дать скорейшее согласие профинансировать большое и ненужное строительство новых трубопроводов через Балтику и Черное море».



Однако простые европейцы все меньше сомневаются в том, что в прекращении поставок газа в Европу Украина не виновата. «В Болгарии газовый кризис укрепил взгляды, существовавшие в нашем обществе, – социалисты и люди преклонного возраста обвиняют Украину, а правые и центристы утверждают, что это Россия использует собственный природный ресурс как инструмент политического влияния», - утверждает болгарский политолог Христо Христов.



Словакия, на сто процентов зависимая от российского газа, доходящего до нее тоже через украинскую ГТС, страдает едва ли не больше всех. Там преобладает мнение о том, что причиной кризиса является Украина. А после того как европейские специалисты посетили газораспределительные станции, а российский газ в Европу так и не дошел, это мнение укрепилось. Именно Словакия и Болгария страдают от прекращения поставок российского газа больше всех. Во время недавнего визита лидеров этих стран в Украину они достаточно остро ставили вопрос о том, чтобы Украина стала более ответственна и выполняла взятые на себя обязательства.



В Польше во время украинско-российских конфликтов традиционно поддерживают украинскую сторону, но случай с газовой войной стал исключением. Поляки не перестали поддерживать украинцев, но, по словам польского журналиста Марчина Лапчинского, теперь часто отмечают не слишком позитивную роль в Украине в данном конфликте и политике «чистых рук» украинского руководства, находящегося в перманентном конфликте. Польские СМИ отчетливо показывают, что Россия – не единственная виновница газового кризиса.



Сербия также пострадала от прекращения поставок российского газа. Благо в отдельных квартирах были альтернативные бойлера. Также немного газа для тяжелой промышленности одолжили Сербии Германия и Венгрия. Как традиционные русофилы, сербы в данном случае обвинили Украину. Исключением стали только проевропейские политики – они виновницей назвали Россию.



Государственное руководство Чехии, которая с 1 января начала председательствовать в ЕС, никого не обвиняло, а просто желало получить газ. Это в целом и выражает общую позицию европейцев – все равно, кто виноват, лишь бы подача газа как можно скорее возобновилась. Между тем только ленивый не говорит, что репутация Украины как надежного транзитера газа в Европу пострадала. Более того, в данной ситуации Европа не желает определять единственного виновника конфликта. Поэтому и ответственность возлагает на обеих.



Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра «Номос»

{1-} Украина имеет имиджевые потери, хотя и меньшие, чем Россия. Ведь для ЕС Украина остается непрозрачным элементом транзита российского газа. Украина в очередной раз подтвердила собственную непоследовательность в глазах ЕС, с которым в энергетической сфере Киев связан энергетическим меморандумом. Этот меморандум был подписан еще в 2005 году, а Украина со своей стороны так ничего и не сделала.



Андрей Ермолаев, директор Центра социальных исследований «София»

{2-} Наше поведение ненадежное. Возникшая в российско-украинском конфликте ситуация показала, что украинское руководство, к сожалению, часто реальные возможности подменяет сомнительными экономическими требованиями. Самое главное – это показало, что в Украине есть объекты, имеющие транснациональное значение. Проблема в том, что мы неадекватно себя ведем. Мы допустили эту ситуацию. Причем шли к ней планомерно, будучи предупрежденными и тому подобное. Да, Россия для нас в настоящий момент не комплиментарная страна, использующая экономические войны и как инструмент давления на Украину. Политически это нужно осуждать. Нельзя допускать использования экономического оружия как средства давления на правительство, каким бы оно ни было. Но и нельзя демонизировать Россию. А если в России будет введена монархия, так мы что, вообще поставим на границе с ней китайскую стену? Нужно уметь работать даже с наименее комплиментарным режимом. Это искусство. Если наши политики владеют только языком пафосных заявлений и часто подменяют национальный интерес своим видением, то, очевидно, нужно искать людей, которые умеют договариваться даже с самым неприятным тираном. Вот проблема. И эту проблему в Европе увидели. Кто-кто, а европейцы точно знают, что такое работать с неприятными колониальными режимами. И их не тошнило, когда они это делали.



Анатолий Зленко, бывший министр иностранных дел Украины

{3-} В мире с трудом воспринимают непредсказуемые и непрогнозируемые страны. Сегодня на нас смотрят с подозрением и наблюдают, чего еще можно от нас ожидать. Это достаточно серьезный сигнал для нашей политической элиты, внешней политики и в целом для развития государства. Не преувеличивая и не приуменьшая вины России в этом конфликте, мы прежде всего должны оценить, что Украина сделала, дабы предотвратить этот кризис. Что сделала, чтобы предотвратить обострение отношений с РФ и другими странами, которые сегодня откровенно апеллируют к Украине и видят в ней главного виновника проблем, с которыми столкнулась Европа. Называют приблизительно 17 таких стран Европы, которые обвиняют и Украину. Поэтому иллюзии, возникшие в отношении Украины после Оранжевой революции, на сегодняшний день полностью развеялись. К Украине выдвигаются новые требования как к демократической стране, взявшей за основу европейскую стратегию. Следовательно, чтобы отвечать этой стратегии, мы должны выполнять то же самое, что и каждая европейская страна. Мы должны понимать всю ответственность, сделать правильные выводы, чтобы восстановить позитивный имидж Украины, который и без газовых проблем упал до довольно низкого уровня.