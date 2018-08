Голосуем за «Асканию-Нову»!

Украину в этом конкурсе представляет жемчужина Таврии - Биосферный заповедник «Аскания-Нова». К слову, в рамках украинского конкурса «7 чудес Украины» «Аскания-Нова» в прошлом году заняла первое место. Биосферный заповедник на Херсонщине, в котором на огромных пространствах целинной степи свободно ходят зебры, бизоны, сайгаки, олени, антилопы и другие редкие степные животные, выводят птенцов сотни видов перелетных птиц, может составить реальную конкуренцию самым известным мировым национальным паркам. Пока проходит второй этап отбора. А вот выход в финал конкурса может дать «Аскании-Новой» новые перспективы - украинская жемчужина станет хорошо известной мировой общественности. Отдать свой голос за «Асканию-Нову» может каждый - по сети Интернет. Для этого нужно зайти на сайт «Новых 7 чудес света». Потом, чтобы стать участником голосования, нужно кликнуть на фразу "Not yet а New7Wonders Member? Join now!", заполнить анкету и получить допуск к голосованию. Голосовать необходимо сразу за семь номинантов в семи различных группах. Наша «Аскания-Нова» находится в группе Е, которая называется «Forests, National parks, Nature reserves» (Национальные парки, природные заповедники, леса). Выбрав «Асканию-Нову» в группе Е, обязательно выберите по одной кандидатуре в других шести группах. Если всю процедуру вы прошли успешно, то на указанную вами электронную почту сразу пришлют сообщение, в котором будет ссылка, нажав на которую вы подтвердите свое голосование. Давайте вместе сделаем так, чтобы о красоте «Аскании-Новой» узнал весь мир! Подробную информацию о конкурсе и правилах голосования (на украинском языке) можно найти на сайте www.7chudes.in.ua Подробно об акции читайте в следующем номере журнала "Главред", который выйдет 25 мая.