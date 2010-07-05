Отменить политреформу будет весьма проблематично - Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что отменить политреформу 2004 году будет достаточно проблематично. Об этом спикер заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя информацию о возможности проведения референдума по отмене политической реформы, информирует Левый берег. «Я проводил консультации с юристами Верховной Рады Украины, и возникает вопрос: что отменять?» - сказал Литвин. По его словам, сегодня «мы имеем не отдельный закон о политической реформе, а целостную Конституцию с изменениями и дополнениями». «Поэтому возникает вопрос, что будет отменяться? И здесь есть большая проблема», - сказал председатель ВР. В то же время Литвин отметил, что на данное время у него нет времени реагировать на подобные инициативы. «Возникнет эта проблема в практической плоскости – будем проводить дискуссию», - добавил он. При этом спикер отметил, что в вопросе внесения изменений в Конституцию должны быть «хирургически точные движения», с учетом последствий, к которым могут привести новые положения Основного Закона. Как сообщалось, 3 июля министр юстиции Александр Лавринович заявил, что вопрос о возможности проведения 31 октября всеукраинского референдума по отмене политреформы остается открытым, но Конституцию Украины необходимо как можно скорее «вернуть в нормальное состояние». На вопрос о том, верит ли он в возможность проведения референдума по отмене политреформы 31 октября, одновременно с выборами в местные органы власти, министр ответил: «Это не вопрос веры. Я считаю, что Основной Закон необходимо вернуть в нормальное состояние как можно скорее».