ПР: БЮТ превращается в «охотника за головами»

Народный депутат Украины от Партии регионов Артем Щербань считает, что фракция БЮТ пошла по ошибочному пути, требуя отставки Сергея Тигипко с должности вице-премьер-министра Украины, сообщает УНИАН. «БЮТ превращается в «охотника за головами» вместо того, чтобы впрягаться в общее дело», - отметил депутат. По его словам, вместо того, чтобы «впрягаться в общее дело» и вытягивать страну из кризиса, который «сначала проспала, а потом усугубила их лидер, будучи на посту премьер-министра, фракция превратилась в группу товарищей, охотящихся за «головами». «Ситуация будет выглядеть совсем глупо, если припомнить, какие дифирамбы еще недавно пела Юлия Владимировна многим из тех политиков, чьей отставки так активно требуют ныне в БЮТ», — заявил Щербань. Он убежден, что оппозиции нужно для начала научиться признавать свои ошибки, а уже потом аргументировано предъявлять претензии другим. «Это больше смахивает на болезненный инфантилизм, когда во всех бедах обвиняют кого угодно, кроме себя самого. Такое поведение трудно назвать ответственным и, что главное, уместным в свете тех вызовов, которые стоят ныне перед Украиной», — подчеркнул народный депутат. Как сообщалось, сегодня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об освобождении Тигипко от должности вице-премьер-министра. Автором проекта постановления, реквизиты которого размещены на сайте Верховной Рады, является народный депутат от БЮТ Ольга Боднар. Согласно объяснительной записке к документу, депутат настаивает на увольнении Тигипко, потому что он был назначен на должность «с нарушением Регламента Верховной Рады Украины, без обсуждения в Комитете по вопросам государственного строительства и местного самоуправления». Боднар является также автором постановления об освобождении Владимира Семиноженко от должности вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам, которое было принято парламентом 2 июля.