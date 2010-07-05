ВСК Рады вызывает Тимошенко на ковер

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию обстоятельств, связанных с решением Стокгольмского арбитражного суда о незаконном изъятии НАК «Нафтогаз Украины» 11 млрд куб. метров природного газа у компании «РосУкрЭнерго», связанных с этим действий высших должностных лиц и арестом экс-главы Гостаможни Анатолия Макаренко решила на следующем заседании заслушать информацию от экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, бывшего и действующего министров топлива и энергетики Юрия Продана и Юрия Бойко. Такое решение было принято на первом заседании ВСК, сообщает корреспондент «Главреда». «Учитывая, что к этому делу непосредственное отношение имеют должностные лица прошлого правительства, я считаю рациональным заслушать информацию, прежде всего, от бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко», - заявил глава ВСК, депутат от фракции НУНС Роман Зварыч. Данное предложение не вызвало возражений у членов комиссии, которые также предложили на следующем заседании ВСК заслушать информацию Юрия Продана и Юрия Бойко. По предложению заместителя главы ВСК, депутата от Партии регионов Анатолия Кинаха комиссия решила затребовать все договора, регулирующие отношения между «РосУкрЭнерго» и Украиной с 2006 по 2009 годы. Кроме того, по решению комиссии, ее члены Владимир Арьев, депутат от фракции НУНС, и Валерий Бондык, депутат от фракции ПР, в ближайшее время отправятся в следственный изолятор, в котором содержится экс-глава Гостаможни Анатолий Макаренко, и проведут с ним беседу. Заседание комиссии прошло с минимальным кворумом - явились 6 из 11 ее членов. Следующее заседание комиссии состоится ровно через неделю.