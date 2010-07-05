Дело Зварича рассмотрит Апелляционный суд Киева

Уголовное дело об обвинении во взяточничестве бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича будет рассматривать Апелляционный суд города Киева. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Такое решение принял Верховный Суд Украины, которому ведомство направило дело для определения подсудности, информирует УНИАН. Как сообщалось, в конце 2008 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против председателя Апелляционного административного суда Львова Зварича за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и жительства председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн долларов США и 2 млн грн. 30 декабря 2009 года заместитель генпрокурора Виталий Щеткин заявил, что Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного дела, возбужденного против Зварича, по 8 эпизодами получения взяток. 11 января 2010 года адвокат экс-судьи Руслана Юхименко сообщила, что Зварич вместе со своими адвокатами начал знакомиться с материалами уголовного дела против него, которое насчитывает около 70 томов. С 20 января Зварич объявил бессрочную голодовку «в знак протеста против произвола, беззакония» высокопоставленных должностных лиц: тогдашнего Президента Виктора Ющенко, генпрокурора Александра Медведько и его заместителей, а также тогдашнего председателя СБУ Валентина Наливайченко, но 4 апреля прекратил акцию протеста.