Тарас Чорновил: «Я назвал бы Тигипко осиновым колом для Яценюка»

Именно этого декларированно добивается Партия регионов, блокируя работу Верховной Рады. Правда, «белая ворона» в ПР – Тарас Чорновил – довольно скептически оценивает действия «регионалов» в игре «Убить Луценко»: решающей в этом деле будет все-таки позиция Юлии Тимошенко, которую он сумел задеть за живое...



Господин Чорновил, зачем фракции Партии регионов было недельное блокирование трибуны, которое, в принципе, вроде бы ничем и не закончилось? Потому что такое впечатление, что ПР просто выискивает «грабли», как это было и с протестом в сессионном зале против НАТО, правительства и т.д.



Как по мне, это и есть определенный стиль «Регионов». Они очень быстро улавливают ситуацию, на которой как-то можно сыграть, но до продумывания, что делать завтра или послезавтра, до выстраивания каких-то стратегических планов дело не доходит – там такой привычки нет. В данной ситуации мне все это напоминает позицию типичного прапорщика из анекдотов с его знаменитой фразой: «Да что там думать – трясти нужно!» Так и тут: увидели что-то на дереве – и трясем! А может, палкой стоит бросить, или каким-то рычагом где-то пошевелить, или подождать, пока само упадет? Нет, будем трясти! Поэтому пока будет одна извилина, да и та от фуражки, до тех пор и будет такой результат...



Ну, с Луценко, отставки которого требует ПР, ситуация достаточно пикантная. Может, уже и не важно, что именно произошло во франкфуртском аэропорту, ввиду резонанса, который приобрело это дело... Будут ли «Регионы» принципиально добиваться отставки Луценко?



Безусловно, но давайте привяжем к вопросу отставки Луценко то, что происходит в Партии регионов. На самом деле их не особо и интересует, что там произошло во Франкфурте – в конце концов, каждый примеряет эту ситуацию к себе и думает, что то же самое могло произойти с кем угодно. Каждый где-то что-то пил, где-то нарывался или конфликтовал... Просто попадая в глупую историю, вынимал пачку денег и очень быстро заминал дело, избегая огласки...



Луценко в этой ситуации оказался глупее «регионалов», а они получили приз – вороне вдруг Бог послал кусочек сыра!.. Ворона этот сыр схватила, и у нее возникла мысль – что с ним делать?..



У каждой группы в ПР есть по поводу этого “сыра” свои планы. Люди, которые ориентируются на Бориса Колесникова, – как правило, они достаточно серьезно пострадали от Юрия Луценко и имеют на него личную обиду – абсолютно адекватно оценивают его как никакого министра и как человека, который не должен быть на этом посту в принципе. И тут они получают подарок – особенно на фоне недавнего увольнения министра финансов Японии, который появился на пресс-конференцию пьяным! Этот министр никому не хамил и никого не бил, но он сразу подал в отставку! То есть в руки упала ситуация, когда можно хорошо и красиво отправить человека, которого давно хотят уволить от этой должности, – Луценко! И они ухватились за эту тему с подлинно искренним желанием - ни во что другое не играть, только бы от него избавиться!



Вторая группа, которую я прежде всего связывал бы с Андреем Клюевым, прониклась идеей, что это ведь сейчас идеальный момент, чтобы разрушить старую коалицию и попытаться еще раз реанимировать идею создания коалиции Партии регионов и БЮТ. То, что это, по-видимому, уже невозможно сделать в канун президентских выборов – и поздно, и нереально, и есть куча механизмов, которыми можно заблокировать возможность роспуска Верховной Рады и спокойно дожить до президентских выборов, после которых что-то изменится, – не учитывается. Но Клюев тоже увидел: “сыр” есть, ухватил его и пытается что-то с ним сделать - а вдруг удастся!..



У третьей группы – условно говоря «фирташевских», включая самого Януковича - вдруг загорелись глаза: это ведь можно, добившись развала коалиции, добиться и досрочных парламентских выборов! Сейчас же у ПР как раз лучший результат, а у всех остальных результаты довольно плохие! Все за это ухватились, но договоренностей нет, координации действий нет... Потому что, например, в четверг вице-спикер Лавринович вышел и прервал процесс блокирования, который мог бы длиться 30 дней: было даже сделано официальное заявление, что это сделано для того, чтобы ПР не обвинили в заговоре с Президентом, и что ПР хочет таким образом помочь ему распустить Раду... А ПР, мол, воюет за справедливость и честь страны, и просто хочет избавиться от Луценко, который эту страну позорит...



В результате имеем очередную потасовку между этими тремя группами Партии регионов... Так же, как Клюев в начале этой сессии прервал блокирование трибуны, лично запустив Литвина в президиум, а Герман криком кричала, что выйдет из партии, если это будет продолжаться, так же теперь Лавринович прервал процесс блокирования, показав группе Фирташа, что они в меньшинстве и с ним считаться не будут... Вот и все! Тут каждый играет в свои игры...



Создана следственная комиссия по Луценко, правительству в недельный срок поручено провести расследование в отношении министра МВД и доложить о результатах в парламенте и так далее. Насколько велика вероятность, что его все же отправят в отставку, учитывая, что это запустит многие другие процессы – возможен выход депутатов группы «Народная самооборона» из коалиции и, как результат, распад коалиции, а следовательно, досрочные выборы ВР?..



Вероятность отставки Луценко в настоящий момент чрезвычайно велика. Дело даже не в том, что там натворил Луценко и как это отражается на имидже действующего правительства, хотя это действительно позор... Даже если там ничего не было, Луценко дал возможность создать такой шум и скандал на весь мир! И во время этого скандала он спокойно сидел себе в Корее, потом поехал в Китай немного погулять... Он не вернулся, не стал что-то объяснять... Возвращался через Москву, чтобы не попасть во Франкфурт...



При таких обстоятельствах очевидно, что гнать в три шеи его нужно было сразу, как только он начал рассказывать, какой он белый и пушистый, а всякие подлецы клевещут на него!.. И, подчеркиваю, когда он попросил разобраться с этим делом! Он ведь даже не подал заявление об отставке!..



Все это – откровенное хамство, но главная проблема даже не в этом. Проблема в том, что он решил, что он такой гоноровый и крутой, что может шантажировать, причем очень грубо, Юлию Тимошенко. А Юлию Тимошенко шантажировать нельзя – месть последует...



А чем он ее шантажировал? «Самообороной»?



Да, тем, что «Самооборона» покинет коалицию, коалиция прекратит существование - и все!.. Думаю, месть будет скорой: Луценко будет отправлен в отставку, причем не наилучшим для него образом – таким, который не даст ему возможности возобновить политическую карьеру и дальше играть в свои амбиции. Потому что он ведь считает, что без пяти минут президент! И ошибка в истории украинского государства в том, что он до сих пор не президент этой страны! Ну, у нас есть одно учреждение – в Киеве, на улице Фрунзе – где очень много таких, которые считают, что это случайно так произошло, что не они стали президентами...



Думаю, его увольнение произойдет с обрезанием доступа к любым финансовым ресурсам на будущее, вытаскиванием определенного негатива, возможно, подыгрыванием комиссии, которая расследует его деятельность против Бориса Колесникова, – для того, чтобы у Юрочки больше никогда не было политического будущего, а, возможно, и нормального будущего на свободе... Потому что шантажировать нельзя...



Говорят, что вся эта история – изощренная месть Колесникова Луценко...



Бог его знает, какова тут может быть роль Колесникова... Я думаю, все-таки здесь и Колесников, и другие просто получили неожиданный подарок и ухватились за него... Но я не думаю, что они могли что-то такое организовать – тем более в Германии, да еще и с франкфуртской полицией...



А вот президентская сторона подыгрывает красиво – где-то вбрасывает информацию, где-то засекречивает ее... «Регионалы» же разыграли наихудший из всех возможных вариантов – поставили бутылку водки на трибуне рядом с милицейской фуражкой, так, будто вся милиция в этом виновата... Но Луценко ни в армии не служил, и никогда нормальным милиционером не был! Так зачем порочить милицию привязкой к человеку, который абсолютно неадекватно там очутился?



Что касается Юлии Тимошенко, то, я убежден, после первых дней определенного шока от того, что происходило, она нашла какой-то вариант действия. Я вижу два-три возможных. Первый вариант – договориться индивидуально со всеми членами «Народной самообороны», заинтересовать их, предложить, что гарантированно от них будет человек на должности министра МВД, сделать еще какие-то кадровые предложения...



Во-вторых, она может подстраховаться и серьезно пойти навстречу Кириленко и в кадровых предложениях, и еще в чем-то, чтобы и их подтащить на случай, если несколько людей типа Москаля все-таки выйдут из коалиции и чтобы это никак не повлияло на конечный результат. Все это можно сделать и, думаю, она работает в этом направлении...



Третье, что она может сделать – это опять сыграть на том, что даже если коалиция развалится на какой-то определенный период, поступить так, чтобы никаких выборов не было. А для этого просто нужно срочно проголосовать в зале за постановление о проведении президентских выборов где-то в начале или в середине ноября – за любую дату... Представим, что, например, 20 мая разваливается коалиция – следовательно, 20 июня Президент уже имеет право распустить Верховную Раду. Это значит, что нужно принять постановление, чтобы до 20 декабря, то есть через полгода, в течение которых Президент не имеет право распустить ВР, были назначены президентские выборы. Пока будет разбираться Конституционный суд, пока вынесет решение о неконституционности этой даты, уже выйдет полугодовой срок до 17 января. И все – в этих полгода она абсолютно укладывается! А после президентских выборов, что и как там будет, одному Богу известно...



Поэтому, я думаю, Тимошенко будет игнорировать шантаж Луценко, и он с очень большим позором уйдет со своего поста уже на этой неделе. Более того – об этом уже велись определенные разговоры кулуарно, и даже то, что «регионалы» довольно четко заявили, что со вторника дадут коалиции работать, чтобы якобы дать возможность правительству показать свою антикризисную программу, а после этого снова заблокируют Раду, пока не будет отставки Луценко, свидетельствует, что правительство будет снимать Луценко. Потому что этот позор никому в канун президентских выборов не нужен...



В Донецке Виктор Янукович сказал – мол, пусть правительство Тимошенко доработает до выборов... Значил ли это, что заявления ПР о курсе на досрочные парламентские выборы – всего лишь слова, а не серьезные намерения и пожелания, и что планы ПР изменились?



Знаете, в этом вопросе у тех трех групп ПР, о которых я упоминал, абсолютно разные пожелания и намерения - как и в ситуации с Луценко.



Если «клюевские» хотят непременного объединения с Тимошенко, а группа Колесникова, в принципе, заинтересована в том, чтобы дать возможность работать правительству и не доводить до досрочных выборов, то «фирташевско-януковичская» группа заинтересована в том, чтобы все-таки валить правительство. Но она сегодня, как по мне, в фатальном меньшинстве и буквально каждую неделю теряет влияние. Причем этот вопрос решается не в Украине, а в России: последнее заявление, что Фирташ должен полмиллиарда долларов, официально сделанное Россией, поставило точку на перспективах этой группы в парламентской фракции и в Партии регионов...



Означает ли встреча Януковича, Лавриновича, Тимошенко и Медведчука, что отрабатываются договоренности на более длительную перспективу и на президентские выборы, включая изменения в Конституцию?



Лавринович был основным контактером с группой Портнова в августе-сентябре прошлого года - они отрабатывали линию поиска консолидации усилий и возможных способов объединения ПР и БЮТ, если не сегодня, то в будущем.



Это заявление Януковича, о котором вы упомянули, свидетельствует о том, что готовящие ему выступления наконец решили не совсем уж позориться и написали не то, что они хотят, а то, что есть в реальности. Ну, нет сейчас возможности отправить правительство в отставку – время до наступления момента нероспуска ВР прошло, и как ни крути, реализовать это уже практически невозможно. В том числе с помощью блокирования работы парламента, тем более, что у фракции ПР нет единства в этом вопросе – кто-то запустит Литвина в президиум, как это в свое время сделал Андрей Клюев, или же сам Лавринович выйдет и снимет блокаду хотя бы на пять минут, как это было в четверг. Плюс нельзя снова, как бы этого не хотелось Януковичу, проголосовать за отставку Кабинета Министров - теперь это невозможно юридически, а в сентябре уже не имеет никакого смысла. Правда, сказать, что изменились взгляды Януковича или его группы, я бы не рискнул – мне кажется, там ничего не изменилось, просто они стали еще более изолированными...



Получается, выбрана линия дать Тимошенко возможность взять на себя все последствия кризиса и с этими результатами толкнуть ее в избирательную кампанию, а Янукович будет утешаться тем, что остается электоральным лидером, да? И все так и будет идти вплоть до выборов или возможны какие-то катаклизмы?



Я думаю, никаких катаклизмов, связанных с Януковичем и Партией регионов, не будет.



А с Банковой?



А это уже другой вопрос! Думаю, что в Партии регионов возобладает все-таки позиция Ахметова – возможно, где-то на стыке с позицией, которую вы представили: пусть правительство на своих плечах вытянет то, что есть, пусть обеспечит нормальные условия для бизнеса, бизнес где-то в чем-то должен немного помочь правительству... Это связано не только с тем, чтобы не брать ответственность на себя, а переложить ее на правительство, но и с тем, что для того же Ахметова и многих людей в его среде люди типа Азарова намного хуже, чем люди из среды Тимошенко. Оценивая антикризисные возможности Азарова и его команды на уровне финансово-экономического блока, я думаю, Ахметов больше заинтересован, чтобы выход из кризиса происходил силами правительства Юлии Тимошенко.



Политологи говорят, что основная интрига большой политики кроется в интересах крупных финансово-промышленных групп, крупного бизнеса. Чтобы удержаться, необходимо получить влияние на государственную власть, государственную поддержку в виде рефинансирования и рекапитализации, доступа к государственным ресурсам и т.п. Возможны ли железные договоренности ФПГ с правительством, в том числе в перспективе президентских выборов?



Железные договоренности невозможны. В том числе и потому, что правительство, к сожалению, тоже не умеет их соблюдать и очень часто принимает волюнтаристские решения, которые носят популистский характер, во вред бизнесу, экономике, общему состоянию страны. Поэтому я думаю, что о каких-то железных договоренностях речи не может быть в принципе.



Речь идет о том, что, наверное, есть очень поверхностные, схематические, без всяких подписей кровью, как любил говорить Кучма, двусторонние договоренности между определенными представителями крупного бизнеса и правительства о невмешательстве и содействии одной стороны другой. Но не думаю, чтобы это было что-то большее и, чтобы эти договоренности носили принципиально структурированный характер...



Что касается договоренностей о выборах, возьмем поименно: Ахметов не поведет Тимошенко на выборы. Я не думаю, что он очень мощно будет поддерживать Януковича: сейчас стоит вопрос, либо он его вообще откажется поддерживать, либо будет поддерживать его наряду из некоторыми другими возможными кандидатами и станет оценивать их будущие результаты...



А таким кандидатом может быть Виктор Ющенко?



Думаю, что ставки на Ющенко после многих событий со стороны Ахметова да и других уже не будет. Не так много сегодня свободных денег у самых богатых людей Украины, чтобы их так просто выбрасывать на ветер. Думаю, шансы получить дополнительное серьезное финансирование от многих мощных бизнесменов имеют сегодня два человека – это Яценюк и Тигипко. Думаю, что именно там будет разыгрываться основная игра: кто из них сможет привлечь больше ресурсов, лучше себя показать и элитам, и избирателям, продемонстрировать свою привлекательность для бизнеса и для промышленности, тот и получит шансы выйти как альтернативный кандидат во второй тур и, соответственно, победить кого-то одного из двух старых...



Какие вы видите возможные шаги Банковой в ответ на то, что происходит? Ведь Ющенко постоянно повторяет, что пойдет на выборы... И повторяет, что досрочные выборы президента пройдут только одновременно с досрочными парламентскими...



А что еще Ющенко сегодня может сказать? Помню, как в школе учительница русского языка посадила одного моего одноклассника, который, пересказывая какое-то произведение, говорил: «…короче, корова Соня решила участь этой семьи». Она сказала: «Ну, что корова может решить, да еще и короче?»



Не может Ющенко ничего уже сделать этой Верховной Раде, кроме каких-то интриг, которые он пытается усугубить, но это наша проблема. Луценко – это не кадр Ющенко, это кадр нынешней коалиции, это человек, который был достаточно приближен к Юлии Тимошенко. И то, что он обгадился, а Ющенко это использует, так вряд ли его можно винить в том, что он использует ситуацию в свою пользу. Виноваты те, кто вообще допустил Луценко к любой министерской должности, потому что ставить на неадекватных людей и надеяться, что все будет гладко и что кто-то потом не воспользуется их выходками, очень недальновидно.



То, что Ющенко сейчас цепляется за как можно более позднюю дату выборов, свидетельствует о его попытке уцепиться за каждый день пребывания на должности. Похоже на то, что он уже не верит в какие-либо свои перспективы. Кстати, для него как раз январь - далеко не лучший период: если к осени люди еще добрые после летних отпусков, можно сыграть на каких-то интригах, выбросить в День независимости какое-то обвинение, то в январе и на Рождественские праздники ничего подобного сыграть нельзя. У меня впечатление, что он уже сознательно воспринимает это концом своей политической карьеры и надеется продержаться еще лишний месяц. К тому же вокруг него есть куча людей, которые убеждают его еще немного задержаться: осенью заканчивается старый бюджет, еще будут влияния на формирование нового бюджета. Пока пройдет второй тур и закончатся судебные процессы, Ющенко фактически до весны будет руководить страной...



Есть еще один момент: в новой Конституции говорится о последнем воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента, то есть дата указывается весьма неопределенно, в отличие от Конституции 1996 года, где четко назывался октябрь-месяц. Можно ли ожидать появления какой-то очень экзотичной даты президентских выборов, например, в конце 2010 года, пятого года полномочий Президента Ющенко?



Знаете, на Банковой считать могут все что угодно, но это будет той провокацией, которую никто уже не стерпит. Вспомните, за 25 октября в сессионном зале было 400 голосов «за»! Если будут настаивать на выборах в конце 2010 года, это приведет к импичменту, и тогда за Ющенко уже никто не вступится. Если он пойдет на экзотические варианты выборов – это будет тюрьма!



Ющенко мог играть с 17 января, потому что эта дата выгодна некоторым игрокам, предже всего Литвину - его влияние и возможность политического шантажа внутри коалиции очень высоки. Он может заставить Юлию Тимошенко смириться с этой датой. У Виктора Януковича тоже есть неопределенность и желание оттянуть время для размышлений. Но дольше терпеть никто не станет.



Знаете, 17 января – это время после праздников. Возможно, многие люди просто не пойдут на выборы, а это уже существенная возможность для применения административного ресурса, который в своих руках держит Балога. Подобную ситуацию мы уже видели в Тернополе. В таком случае разве можно настолько уверенно говорить, что Ющенко поставил на себе крест?



Полностью, может, и не поставил, но то, что он цепляется за каждый день, показывает, что он смиряется с тем, что придется уйти. Балога на этом деле еще крест не поставил, поэтому, безусловно, на выборах будут попытки фальсификаций.



Но давайте сравним ситуацию с Тернополем. БЮТ долго и непонятно дергался, снял своих людей с избирательных комиссий и наблюдателей. Очевидно, что у Тягнибока определенные договоренности с «ЕЦ» были. Партия регионов не сильно вмешивалась, используя свои возможности и не ставя палки в колеса «Единому центру». Говорят, что фальсификации в пользу «ЕЦ» были даже не на уровне бюллетеней, а на уровне протоколов. Допустить, что это может быть при наличии контроля и противостояния реальных кандидатов на президентских выборах, очень трудно. В Тернополе ведь все было бесконтрольно, а общественный сектор следил за всем с подачи Комитета избирателей, председатель которого Игорь Попов был после этого назначен заместителем главы Секретариата Президента ...



Вы исключаете, что хотя бы частично эта технология может быть использована на президентских выборах?



Это невозможно. Тернопольская технология – это технология одного случая. Методику могут применить, например, каким образом подменивать протоколы и использовать админресурс. Но это больше технология для парламентских выборов, или вообще для местных...



Политологи сейчас говорят о новых лицах на выборах. До недавнего времени монополистом в этом плане был Арсений Яценюк. Возможно ли, что ставки бизнес-элит будут передвинуты и фаворитом гонки станет, например, Сергей Тигипко?



Мой взгляд очень субъективен, но я думаю, что выборы будут происходить в формате 4+1: будет четыре реальных кандидата и один, путающийся под ногами. «Плюс один» – это Ющенко, который президентом не станет и во второй тур не пройдет, но может создавать проблемы с помощью судебной системы, силовых структур и каких-то эксцессов.



В четверку кандидатов войдут два старых кандидата – Янукович и Тимошенко. У Тимошенко есть еще не потерянный запад и центр Украины, она активно продвигается к востоку. Янукович имеет за собой восток, и если бы не глупость идеологов ПР, мог бы иметь поддержку еще и в центре и на западе. Но мы знаем, под какими лозунгами Партия регионов пойдет на выборы, поэтому на западе и в центре они ничего не возьмут. На востоке избиратель уже настолько обескровлен, что повторение 2007 года неминуемо – тогда там наблюдалось огромное падение явки и, как результат, ухудшение результата ПР. Нынешние обстоятельства только усилят эти тенденции: неопределенность Януковича, его постоянное исчезание на длительное время, - все это будет работать именно на это.



Что касается двух новых кандидатов – Яценюка и Тигипко, то действительно до недавнего времени монополию на новое лицо имел именно Яценюк. Пока у него была эта монополия, его рассматривали как гарантированного участника второго тура. Но появление Тигипко, как по мне, полностью разрушает Яценюка - я бы назвал Тигипко осиновым колом для Яценюка. Кроме фактора «нового лица», Яценюк ничего не может показать: да, он побывал во всех властных кабинетах и уходил из них без больших скандалов. Но на постах он состоял недолго, и не может причислить этого себе в актив - люди уже забыли все его должности, кроме, разве что, председательства в Верховной Раде, с которого он ушел не очень красиво.



Тигипко разрушает монополию Яценюка на новое лицо. К тому же он может хорошо поработать с электоратом Януковича на «ближнем востоке», то есть на Днепропетровщине. Достаточно серьезные влияния у него может быть на юге - кроме Крыма, где будут побеждать лево-радикальные силы. Думаю, Тигипко серьезно общипывает Януковича на северо-востоке, не очень сильно на Харьковщине, но все остальные сопутствующие области он берет. Симпатия к нему в Донецке и Луганске тоже даст свой результат. То есть Тигипко сильно щипает Януковича, разрушает Яценюка и становится хорошей альтернативой для электората Тимошенко...



Пикантность ситуации с Тигипко заключается в том, что его можно представить и как проект «АнтиЯнукович», и как проект «АнтиТимошенко». Элиты могут сделать ставку не на Яценюка, а именно на Тигипко в этом плане?



Конечно, вспомним 2004 год: если бы тогда не была сделана ставка на Януковича, то Ющенко не был бы Президентом. Сейчас есть возможность исправить ошибку и поставить на Тигипко. Правда, заявление Тигипко о выдвижении в президенты выглядело не совсем удачно и уместно: это был откровенный фальстарт, спровоцированный извне. Мне известно, что у Тигипко не было никакого настроения уже весной заявлять о своем участии в президентской кампании.



Но началась подготовка к выборам, разворачиваются штабы, собирается команда - этого ведь не скроешь. Когда это стало известно, стала массово вбрасываться информация, что Тигипко будет техническим кандидатом. После этого не было другого выхода, как выступать и говорить, что техническим кандидатом он не будет. Я думаю, что его, как кандидата, оценивают достаточно серьезно... Я всерьез рассматриваю возможность лично работать в команде Тигипко, поэтому могу быть не до конца объективным.



В отличие от Яценюка, по отношению к Тигипко в меньшей мере можно употреблять слово «преемник»: лучшей «медвежьей услуги» со стороны Ющенко Яценюку, чем назвать его преемником, и быть не могло. Также нет лучшего способа спалить кого-то, чем заранее сказать, что именно на него сделаны ставки. Можно ли ожидать еще каких-то мер, которые бы навредили Тигипко так, как это было сделано с Яценюком?



Если серьезно, то Ющенко не может навредить Тигипко в принципе. Взаимоотношений с Ющенко у него не было. Любое заявление Ющенко касательно Тигипко не будет воспринято всерьез.



Тигипко сейчас очень жестко пытаются привязать к Тимошенко, но это слишком откровенно отдает технологиями. То, что он сотрудничает с ней в совете инвесторов, притянуть за уши как доказательство связи с Тимошенко сложно. Его кандидатура на должность вице-премьера в ее правительстве рассматривалась так же, как и создание коалиции БЮТ с Партией регионов. Все это были обычные информационные технологии.



В целом привязка к Тимошенко не повлияет на Тигипко негативно. Хотя Тимошенко не очень положительно сейчас воспринимается, но она и не стала чем-то очень негативным.



Но у Тигипко есть реальная проблема: ему нужно специально заранее позаботиться, чтобы где-то, не дай боже, случайно не выступил слишком активно в его поддержку Кучма...



Он уже выступил в поддержку Яценюка...



И этим ему навредил! Желательно, чтобы он не выступал в поддержку Тигипко, хотя после правления Ющенко Кучма стал меньшим злом. Но у нас все равно подкожно сохранился откровенный негатив к кучмизму. У Тигипко есть возможность все писать с чистого листа - ему не нужно начинать с листа, где сверху большими буквами написано «Кучма». Он не должен быть ничьим преемником...