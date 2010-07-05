Доний намерен сотрудничать и с Тимошенко, и с Кириленко

Народный депутат от НУНС Олесь Доний намерен сотрудничать и с группой «За Украину!», и с фракцией Блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде. Об этом сообщает Лига. Объясняя причины вступления в парламентскую группу «За Украину!», политик пояснил, что данная группа является наиболее действенной и наиболее проукраинской. Он подчеркнул, что сотрудничал с Вячеславом Кириленко еще с 1988 года, когда они оба создавали Украинский студенческий союз. Доний подчеркнул, что с того времени никогда не менял идеологию. Парламентарий напомнил, что входит в оппозиционное правительство, созданное в Верховной Раде Блоком Юлии Тимошенко и таким образом сотрудничает и с БЮТ. «Считаю, что точки соприкосновения нужно искать со всеми оппозиционными силами, основной деятельности которых является укрепление украинской государственности», - отметил депутат. Доний подчеркнул, что не прекращает сотрудничества и с неформальным лидером «Народной самообороны» Юрием Луценко, несмотря на то, что парламентская группа «Народная самооборона» была распущена.