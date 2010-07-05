Литвин обещает поддержать закон о доступе к информации

Закон о доступе к публичной информации не включен в повестку дня этой сессии парламента. В комитете по вопросам свободы слова и информации сообщили, что законопроект «О доступе к публичной информации» проходит экспертизу в Главном юридическом управлении. Председатель Верховной Рады Владимир Литвин уверяет, что поддержит закон о доступе к публичной информации. Об этом он заявил журналистам в понедельник во время согласительного совета, информирует «Телекритика». «Я не вижу никаких проблем, чтобы рассмотреть этот законопроект. Тем более, что наступает настолько сложный и ответственный этап нашего развития, когда люди должны иметь право на получение достоверной информации, чтобы они понимали, что происходит в стране, и почему власть действует так или иначе. Учитывая это, я, конечно, поддерживаю принятие данного закона. Он будет рассмотрен, когда Комитет по вопросам свободы слова и информации сделает соответствующее представление», - сказал спикер. Он добавил, что только ретрограды не будут поддерживать этот законопроект. Представители других фракций в целом не против этого законопроекта, хотя, по их словам, сам проект они еще не видели. В частности руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов сказал, что этот законопроект еще не прошел соответствующую процедуру. Первый заместитель председателя Комитета по вопросам свободы слова и информации Андрей Шевченко на прошлой неделе на согласительном совете просил ускорить рассмотрение этого законопроекта. В плане на эту пленарную неделю он не включен в повестку дня. В целом на этой неделе нет ни одного медийного законопроекта. Единственная возможность попасть в сессионный зал есть у законопроекта № 6532 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно защиты общественной морали, которая указана в разделе «Для включения в повестку дня сессии» на 7 июля. Напомним, журналисты движения «Стоп цензуре» требовали принятия законопроекта «О доступе к публичной информации» на текущей сессии парламента. Они направили соответствующее письмо к спикеру Владимиру Литвину и руководителям фракций.