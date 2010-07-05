Помощников депутатов заставят выучить украинский?

Народный депутат от Партии регионов Алексей Боярчук зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в закон «О статусе народного депутата», согласно с которым предлагается приравнять статус помощника народного депутата к статусу госслужащего, сообщает ProUA. Так, к закону предлагается внести новеллу о том, что «помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, который имеет высшее образование и свободно владеет государственным языком». Кроме того, проектом предусматривается дополнение закона следующей нормой: «На четырех помощников-консультантов народного депутата распространяется действие закона «О государственной службе», трем из них присваивается не выше седьмого ранга государственного служащего четвертой категории, а четвертому не выше пятого ранга государственного служащего второй категории, они прикрепляются для кадрового и финансового обслуживания к Аппарату Верховной Рады или к исполнительным аппаратам органов местного самоуправления». Также проектом закона предлагается, чтобы «помощникам-консультантам народного депутата, которые были или являются государственными служащими и достигли пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины - 60 лет), но не получают пенсию по закону «О государственной службе», может быть продлен срок пребывания на государственной службе по предоставлению народного депутата, но не более чем на 5 лет».