Доний: В Украине больна и власть, и общество

Народный депутат от НУНС Олесь Доний считает, что концентрация неадекватных людей в Верховной Раде такая же, как и в любой другой части Украины. Об этом сообщает Лига. «Тезис о плохих депутатах и умном народе очень популярен в обществе. Но, боюсь, что этот тезис насквозь вредный, так как больна у нас не только власть, а и все общество. А это означает, что процесс самолечения нужно начинать как сверху, так и снизу», - считает политик. По его мнению, иначе у людей будет создаваться иллюзия, что достаточно поменять нескольких политиков и все изменится. «И потом будет постоянное разочарование, что от смены конкретных лиц не меняется обобщенное лицо власти. Вывод: всем нам нужно меньше употреблять водку, не колоться наркотиками и становиться лучше», - резюмировал Доний.