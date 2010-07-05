Проект закона о местных выборах обострит политическую коррупцию?

Наиболее абсурдным нововведением проекта закона о местных выборах является норма, ограничивающая участие в выборах тех партийных ячеек, которые были зарегистрированы менее чем за 365 дней до момента их проведения. Об этом заявил заместитель председателя партии «Сильная Украина» Константин Бондаренко. По его словам, принятие этой нормы закрепляет ситуацию, когда чиновники будут решать, за кого люди могут голосовать, а за кого нет. Он также сообщил, что у «Сильной Украины» на сегодня зарегистрированы 462 ячейки, которые могут принимать участие в избирательной кампании согласно новому порядку. «Это довольно неплохой показатель на фоне других политсил, но все равно мы считаем, что в данной ситуации закон писался просто для того, чтобы законсервировать ту систему, которая сложилась по состоянию на 2009 год, то есть еще до президентских выборов», – добавил политик. Он также отметил, что законопроект приведет к обострению политической коррупции и актуализирует вопрос покупки политических партий. «Известно, что одна из политсил, довольно раскрученных, которая имеет не так много зарегистрированных организаций на местах, сегодня ведет переговоры о покупке политических партий или о том, чтобы возглавить ту или иную политпартию, у которой есть зарегистрированные организации, но нет электоральной поддержки», – сообщил Бондаренко. По словам политика, в новой редакции закона есть и ряд других сомнительных моментов, в частности относительно того, что территориальные избирательные комиссии могут формироваться только парламентскими партиями. «Есть парламентское представительство, есть представительство на местах, и я не думаю, что их нужно смешивать. По моему мнению, эта норма недопустима», – отметил он. Кроме того, Бондаренко уверен, что широкой дискуссии требует и положение о неучастии блоков политических сил в местных выборах. «Местные выборы станут своеобразной «репетицией» парламентских. На основании закона о местных выборах будет создаваться закон о выборах в парламент. И если Партии регионов удастся провести этот закон и выборы на его основании, то у нее появится искушение в ближайшее время провести досрочные парламентские выборы», – подчеркнул Бондаренко. В свою очередь руководитель Комиссии по юридическим вопросам и судебной реформе партии «Сильная Украина» Александра Павленко добавила, что критическим моментом является и расширение полномочий избирательной комиссии. «Полномочия до такой степени неограничены, что практически невозможно защитить права того, кто обратился с жалобой», – отметила Павленко. Она добавила, что таких моментов по всему закону много, и партия готовит замечания к этим предложениям с точки зрения как украинского, так и международного законодательства, информируют Версии.