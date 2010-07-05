Янукович 30 августа посетит Германию

Президент Украины Виктор Янукович 30 августа посетит Федеральную Республику Германия, сообщили «Главреду» в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины. Сегодня в рамках визита министра иностранных дел Украины Константина Грищенко в Германию состоялась его встреча с советником Федерального канцлера по вопросам внешней политики Кристофом Хойсгеном. Во время встречи стороны обсудили актуальное состояние двусторонних отношений, вопросы поддержки Германией приоритетов Украины в отношениях с ЕС и взаимодействие в вопросах Приднестровского урегулирования. Хойсген подтвердил готовность Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель провести переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичем во время его первого официального визита в Германию 30 августа. Грищенко обсудил с немецким партнером практические аспекты подготовки такого визита.