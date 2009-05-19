Кадровый зуд

19 мая 2009, 11:59

Кадровую песню в Верховной Раде запевают уже не в первый раз. Разговоры о том, что несколько министров из правительства Юлии Тимошенко должны быть замещены, начались еще в конце прошлого года, одновременно с созданием ныне действующей коалиции.

Первыми претендентами на «вылет» из коалиции назывались ориентирующиеся на Президента министры, выдвинутые в Кабмин фракцией НУНС – гуманитарный вице-премьер Иван Васюнык, министр юстиции Николай Онищук, главы Минкультуры Василий Вовкун, Минздрава – Василий Князевич и МинЧС – Владимир Шандра. Позже к ним присоединились и члены Кабмина из бютовской квоты – министры финансов Виктор Пинзеник (спустя несколько недель освободивший свое кресло добровольно), экономики – Богдан Данилишин, защиты окружающей среды – Василий Филипчук. Так или иначе, с той поры месседжи о том, что кадровый вопрос будет решен «вот-вот», вбрасывались ключевыми «большевиками» с завидной регулярностью. Но каждый раз провести результативное голосование коалициантам что-то мешало. Оправдания переноса кадрового часа «Ч» на недельку-другую всякий раз звучали разные, однако за ними легко угадывалась настоящая причина заминки – коалиция просто не располагала нужным для утверждения своих выдвиженцев количеством голосов. Расклад сил выглядел предельно просто. За отставку любого отдельно взятого министра 226 голосов под куполом набрать можно было с лихвой – в этом деле не считала зазорным подсобить большинству оппозиция в лице Партии регионов и КПУ. А вот за назначение новых членов Кабмина противники правительства голосовать наотрез отказывались: мол, зачем делить с коалицией ответственность за деятельность выдвинутых ею министров? Сама же коалиция, как известно, 226 мандатами не располагала. И не располагает. Тем более неожиданно в минувшую пятницу прозвучало заявление заместителя главы фракции БЮТ Андрея Кожемякина о том, что уже на этой пленарной неделе кадровые ротации в правительстве наконец-то могут состояться. «Согласован и большой, и малый, и очень маленький кадровые пакеты, – объявил он и добавил: - произойдут министерские замены, скорее всего, в четверг». В разговоре с «Главредом» Кожемякин уточнил, что поделился с журналистами информацией, которая была обсуждена на заседании совета коалиции при участии премьер-министра, список кандидатов на «вылет» изменений не претерпел, а 226 голосов в поддержку новых министров в четверг будет собрано исключительно силами фракций, входящих в состав большинства. То есть на голоса коммунистов и «регионалов» инициаторы кадровых ротаций не рассчитывают… И уже одно это вызывает скепсис по отношению к заявлениям Кожемякина. Легко подсчитать, что результативное голосование по любому вопросу силами фракций - членов большинства возможно только в случае его поддержки одной из внекоалиционных групп внутри фракции НУНС - «За Украину!» Вячеслава Кириленко или «Единым центром», ориентирующимся на Виктора Балогу (а еще лучше – обеими этими группами сразу). Однако вовсе не похоже, чтобы какая-либо из них вдруг резко сменила свое нескрываемо негативное отношение к правительству и поддержала его кадровые инициативы. Фактически подтверждает эти расчеты заместитель главы фракции НУНС и член совета коалиции Тарас Стецькив. «Коалиция может принять решение (о вынесении на голосование кадровых вопросов. – Ред.), и она его уже не раз принимала, но у меня есть большой скепсис по поводу того, что эти решения удастся воплотить в жизнь. Нет голосов», – сказал он «Главреду». Посему не исключено, что заявления Кожемякина о скорых изменениях в составе правительства преследовали иную цель. «Это информационная утка, которую в конце прошлой недели запустили для того, чтобы отвлечь внимание прессы от скандала с Луценко», – сообщил «Главреду» соратник Кожемякина по фракции БЮТ. «Ведь понятно, что голосов за назначение министров нет. Разве что Балога, уйдя из Секретариата, найдет в нашем лице новых друзей и придет в правительство Тимошенко», – шутит он. О пиарном аспекте заявления Кожемякина говорит и руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко: «Это заявление сделано для того, чтобы показать: коалиция не забыла о кадровом вопросе, она самодостаточна, она будет решать эту проблему». В то же время политолог не исключает, что кадровые голосования на этой неделе все-таки могут состояться, однако Кабмина они касаться не будут. «Если на голосование, например, за главу Фонда госимущества или Гостелерадио будет вынесена кандидатура, не вызывающая партийной антипатии, будет достаточно нейтральной в политическом отношении, и при этом состоятся договоренности о ее поддержке либо коммунистами, либо не входящей в коалицию частью НУНС, то такое кадровое решение может пройти. Но найти такую компромиссную фигуру тоже очень и очень непросто», – объясняет Фесенко. Казалось бы, вероятность перестановок в составе правительстве на этой неделе крайне низка. Однако развитие ситуации возможно и по другому сценарию, старт которому был дан на субботнем заседании политсовета партии «Народный союз «Наша Украина». Как известно, на этом собрании пропрезидентская сила обязала всех нардепов - членов НСНУ поддержать отставку министра внутренних дел Юрия Луценко. По данным «Главреда», в случае, если глава МВД таки удержится в своем кресле, правительство в знак протеста покинут все (или почти все) ориентирующиеся на Президента министры-нашеукраинцы. Чего Банковая достигает таким образом? Во-первых, дестабилизирует работу правительства Юлии Тимошенко, что в нынешних обстоятельствах – уже немалое достижение для ослабленного главы государства. Во-вторых, это станет эффектным шагом в рамках начала избирательной кампании кандидата в Президенты Виктора Ющенко. В-третьих, Банковая получит еще одну возможность потягаться с бютовцами в юридической казуистике. Дело в том, что пункт 5 статьи 10 действующего Закона о Кабмине гласит, что «Кабинет Министров вступает в полномочия и начинает работу после сложения присяги не менее, чем двумя третями от его должностного состава». В свободном трактовании эта норма вполне может приобрести следующее звучание: правительство, в котором нет в наличии двух третей членов, сложивших присягу, не может считаться вступившим в полномочия и должно прекратить свою работу. Конечно, с такой интерпретацией не согласится сторона нынешнего премьера, по этому поводу начнутся препирательства… Одним словом, опять работой будет обеспечен Конституционный суд, предсказать вердикт которого в свете последних принятых им решений довольно сложно. А пока судьи КС будут думать, как поступить в этой непростой ситуации, Банковая получит возможность апеллировать к народу: мол, что же это за правительство, в котором полноправных министров лишь чуть больше половины? Итак, приходится констатировать: ко всем многочисленным факторам, могущим повлиять на развитие политической ситуации в Украине, на этой неделе добавились возможные перестановки в составе Кабмина. И на самом деле не так уж важно, состоятся они на этой неделе или в который раз будут отложены и чьи фамилии будут называться в качестве более или менее вероятных претендентов на вакантные или пока еще занятые министерские кресла. Кажется, главное в этой ситуации то, что наш политикум, уже давно доказавший свою патологическую неспособность заниматься конструктивной деятельностью, в очередной раз получил тему, на которую сможет отвлечь внимание журналистов и «маленьких украинцев». Отвлечь от сложной ситуации с выполнением бюджета-2009, от отсутствия правительственной антикризисной программы, от неспособности оппозиции эффективно контролировать деятельность власти. Воистину, если бы кадрового вопроса в нашем Кабмине не существовало, его стоило бы выдумать…

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