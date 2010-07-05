Могилев поручил подчиненным говорить лишь на украинском языке

Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев издал распоряжение, согласно которому все сотрудники аппарата ведомства должны говорить по-украински. По словам главного советника министра Константина Стогния, Могилев принял такое решение, чтобы поскорее выучить государственный язык, информирует Лига. «Вы же знаете, что Могилев говорит на русском языке. На днях Президент упрекнул его за это. Пришли к выводу, что все окружение министра будет говорить на украинском языке. Могилев мне говорит: «Я пока буду на русском отвечать, но вы со мной по-украински. Буду учиться». Министр понимает, что государственная должность обязывает к очень многим вещам, и не боится совершенствоваться. Это правильно», - сказал Стогний.