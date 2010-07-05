В БЮТ посчитали, что на налоговый кодекс уйдет 8 га леса

Депутат от БЮТ Сергей Терехин предлагает перенести рассмотрение налогового кодекса на осеннюю сессию. Об этом речь идет в его письме спикеру Владимиру Литвину, распространенному в понедельник, информирует Украинская правда. «Прошу вас поставить на заседании согласительного совета вопрос о принятии особого порядка рассмотрения и принятии проекта налогового кодекса во втором чтении, а именно: перенести рассмотрение проекта на осеннюю сессию в этом году», - сказано в письме. Терехин также подчеркивает, что это необходимо в связи с большим количеством поправок к проекту. Как известно, лидер фракции Партии регионов предлагает продолжить сессию ВР на 13-15 июля и тогда рассмотреть налоговый кодекс. «Если не принимать во внимание время, необходимое Комитету для голосования по предложениям (минимально - 6 полных рабочих недель), Верховная Рада должна израсходовать минимум 166 часов или 8 дополнительных полных рабочих недель беспрерывной работы (в усредненных расчетах до 1 минуты на представление правки и до 1 минуты для дискуссии и голосования) для рассмотрения сравнительной таблицы», - говорится в письме. «1 июля 2010 года закончился регламентный срок представления замечаний и предложений субъектами права законодательной инициативы к проекту. Всего было представлено 5357 правок, авторами которых стали 160 депутатов», - отметил депутат в письме. Терехин отметил, что сравнительная таблица изменений в кодекс будет иметь не меньше 3000 страниц. Депутат также настаивает на том, чтобы этот проект закона не распечатывался, а чтобы депутаты ознакомились с ним при помощи компьютеров, которые были выданы каждому безвозмездно. Терехин обратил внимание, что должны быть распечатаны минимум 1 млн 500 тыс. страниц. «Для Вашего ведома, для изготовления 1,5 млн страниц надо вырубать около 8 гектаров природного леса возрастом не меньше 40 лет», - заметил он.