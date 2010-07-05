Депутаты предлагают уволить Цушко и Бойко

В Верховной Раде Украины зарегистрированы проекты постановлений парламента об увольнении Юрия Бойко с поста министра топлива и энергетики и Василия Цушко с должности министра экономики. Инициаторы увольнения Бойко – депутаты Роман Зварич (НУНС) и Сергей Соболев (БЮТ). Автор проекта постановления об увольнении Цушко – депутат Ольга Боднар (БЮТ). Проекты документов зарегистрированы в парламенте в понедельник, однако на официальном сайте Верховной Рады тексты документов пока отсутствуют, сообщает «Интерфакс-Украина».