Коморовский стал президентом Польши - официальные данные

Кандидат от правящей в Польше с конца 2007 года партии «Гражданская платформа» Бронислав Коморовский победил на внеочередных президентских выборах. Об этом свидетельствуют официальные данные Центральной избирательной комиссии, информирует УНИАН. Коморовского поддержали 53% избирателей, а лидера наибольшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского - 47%. Явка на выборах составила 55,3%. Как сообщалось, 4 июля вечером после объявления результатов трех экзит-полов, которые показывали от 2% до 5% преимущества Коморовского, Качиньский поздравил своего конкурента с победой.