Главой Госкомитета инноваций назначен Семиноженко

Экс-вице-премьер Владимир Семиноженко назначен главой Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации. Об этом сообщила пресс-секретарь Семиноженко Марина Петкова, информирует «Интерфакс-Украина». По словам Петковой, соответствующее решение принято на заседании правительства в понедельник. Пока официально Кабинет Министров не обнародовал этого решения. Как сообщалось, 2 июля Верховная Рада Украины уволила Семиноженко с должности вице-премьера. Семиноженко был назначен вице-премьером 11 марта 2010 года. Был вице-премьером в 1999, 2001-2002 годах, министром по делам науки и технологий в 1996-1997, 1997-1998 годах. Народный депутат трех созывов.