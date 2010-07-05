Путин хочет объединить научные потенциалы Украины и РФ

Объединение научных потенциалов Украины и России обеспечит двум странам достойное место на глобальном рынке высоких технологий. Об этом премьер-министр России Владимир Путин сказал на заседании президиума правительства РФ, сообщает УНИАН. «Уверен, если объединить наши научные, технические потенциалы, мы сможем обеспечить нашим государствам достойное место на глобальном рынке высоких технологий», - сказал Путин. По его словам, стороны намерены сотрудничать не только в традиционных отраслях, но и искать новые сферы для реализации инновационных проектов. Например, сегодня активно идет работа по формированию единого навигационно-временного пространства Украины и России на базе российской навигационной космической системы ГЛОНАСС. 17 мая 2010 года был подписан соответствующий межправительственный договор о сотрудничестве в этой сфере, напомнил Путин. Он отметил, что на правительственном межгосударственном уровне, прежде всего, ведутся работы по крупнейшим инициативам. Вместе с тем, не менее важно создавать общий благоприятный климат в развитии экономического сотрудничества, развивать инфраструктуру этих связей в интересах тысяч малых и средних предприятий, для поддержки инициатив частного бизнеса и регионов двух стран, добавил российский премьер. «Именно они и образуют живую ткань взаимной торговли, тысячами нитей связывают экономики наших государств», - подчеркнул Путин.