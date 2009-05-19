Анатолий Гриценко: «Заявление Балоги показало, насколько мерзкая атмосфера на Банковой»

Ввиду того, что до последнего не было известно, принял или, все-таки, не принял Виктор Ющенко заявление главы своего Секретариата, тон и формулировка «объяснительной записки» Виктора Ивановича, распространенной партией «Единый центр», свидетельствуют, что мосты сожжены и Рубикон перейден.

Почему и что произошло между бывшими партнерами? Почему Балога так демонстративно хлопнул дверью на Банковой, где до недавнего времени был пусть не первым, но и не вторым? Что именно заставило его написать надрывное письмо с убийственным обращением к бывшему патрону: «Убежден, что вы не имеете морального права идти на президентские выборы – по крайней мере, в этом я вам не соратник»? И это говорит Балога, который буквально до последнего времени стоял за Ющенко горой, упражняясь в остротах и насмешках в адрес Юлии Тимошенко! Балога, о котором год назад Виктор Ющенко сказал знаменитое: «Балога – это я!»

"Вам все равно, что Ваше же окружение, как коррозия, разъедает власть и государство. Когда я докладывал Вам о вопиющих фактах, Вы делали вид, что не слышите", - написал в письме Президенту Виктор Иванович. Интересно, кого он имел в виду, поскольку президентским окружением в последние два года был именно он, Виктор Иванович? Не Веру ли Ульянченко, которая в прошлую субботу стала председателем политсовета партии «Наша Украина», подчеркнув, что в вопросе, какая именно политсила является партией Ющенко, поставлена точка – конечно, «Наша Украина»! Именно Веру Ивановну называют в числе возможных кандидатур на опустевшее кресло главы СП. Вера Ульянченко, Роман Безсмертный, Иван Васюнык, Игорь Тарасюк – вот имена вероятных преемников Виктора Ивановича, которые в ближайшие напряженные месяцы должны укрепить президентский «редут».

Об истинной причине конфликта Виктора Ющенко и Виктора Балоги, конечно, можно только гадать. Возможно, это ревность к Вере Ивановне, в руки коей потихоньку должен был перетечь административный ресурс, который сумел прибрать к рукам Виктор Иванович? Или конфликт по поводу партии «Единый центр», которая, как омела, выросла на теле полуживой «Нашей Украины» и забуяла буйным цветом в отдельно взятых областях? Или нерешенная судьба ставленника Балоги в СБУ Тиберия Дурдинца, объявленного в международный розыск? Или определенные разговоры, дошедшие до ушей Президента, о деятельности, планах и влиянии Виктора Ивановича?

О том, что произошло, «Главред» говорил с бывшим министром обороны, народным депутатом от НСНУ Анатолием Гриценко, который в свое время также считался «человеком Ющенко» и который тоже не без эксцесса отошел от него.



Анатолий Степанович, насколько для вас стала неожиданной форма заявления Виктора Балоги после долгих разговоров о его возможной отставке. Вы ожидали чего-то подобного, в частности заявления о том, что Ющенко не должен баллотироваться?



Балога ушел, очень сильно хлопнув дверью. Возможно, он понимал, что после его ухода с должности будут предприниматься попытки каким-то образом привлечь его к ответственности. После такого заявления Президенту преследовать Балогу будет сложнее, поскольку любые действия Президента после столь резкого заявления будут восприниматься как сведение счетов. На самом деле, заявление Балоги показало, насколько мерзкая атмосфера на Банковой, насколько глубокие там противоречия и нацеленность на конфликт. В целом, это раскрыло весь властный серпентарий вокруг первого кресла страны.



Я думаю, что в политическом плане после такого удара со стороны своего ближайшего помощника Виктор Ющенко уже не оправится.



Как вы думаете, в чем причина вот такого сверхскандального разрыва между Балогой и Ющенко?



Эти причины должен объяснять Балога. Это их дело.



Сейчас напрашиваются аналогии с 2003-2004 годами, когда весь политикум старался свести счеты с СДПУ(о) и Медведчуком, все пытались уволить его тогда из Администрации Кучмы. Тогда Кучма на это не пошел. Теперь другая ситуация.

Какие последствия будет иметь для украинского политикума в целом, и для хода избирательной кампании в частности этот жест Балоги?



Столь резкое заявление руководителя Секретариата Президента, безусловно, будет распространено в странах-партнерах. Ничего хорошего это имиджу государства не прибавит. В политическом плане заявление Балоги окончательно добило какие бы то ни было партийно-политические перспективы и планы Виктора Ющенко и его окружения.



Вы имеете в виду субботний политсовет «Нашей Украины», где стало понятно, что «ЕЦ» будут «валить»?



Я по этому все сказал.



По вашей информации, кто может заменить Балогу в Секретариате Президента?



Я не участвую в обсуждении этого всего. Я уже сказал, что для меня значимой фигурой на Банковой является Президент, которого избрали всенародно. Все остальные – это те люди, с которыми ему комфортно работать. С какими фамилиями он будет работать – не имеет никакого значения. Виктор Ющенко, и только он лично, отвечает за все успехи и за все провалы Президента как Главы государства, Верховного главнокомандующего и главы СНБО. Фамилия преемника не имеет никакого значения.



Существует ли вероятность того, что Виктор Андреевич захочет вернуть вашу благосклонность и позовет вас в свою команду?



В команде Ющенко я уже работал, больше работать не буду...