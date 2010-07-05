Литвин предлагает Раде поработать до 14 июля

Работа парламента в пленарном режиме будет продлена, по меньшей мере, до 14 июля. Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, сообщили «Главреду» в пресс-службе ВР. «Продолжение работы сессии - это данность, с которой надо всем смириться и продемонстрировать большую активность и результативность», - сказал Литвин. По словам руководителя парламента, это связано, в частности, и с тем, что до 8 июля еще будут подаваться поправки к законопроекту о местных выборах, после чего они будут обобщаться. Принятие же этого документа может состояться 13-14 июля при условии, что Верховная Рады и соответствующие парламентские комитеты будут работать активно, отметил Литвин.