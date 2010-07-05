Рада завтра рассмотрит изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада на заседании во вторник, 6 июля, рассмотрит во втором чтении предложенный Кабинетом Министров законопроект № 6495 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс» (новая редакция). Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, информируют Українські Новини. Рада планирует приступить к рассмотрению этого законопроекта на вечернем заседании - в 16:00. На утреннем заседании парламент рассмотрит законопроект №6216, которым Раде предлагается обязать миноритарных акционеров продавать акции по требованию владельцам более 95% компании, а также проект постановления о поручении Кабинету Министров обеспечить подготовку проекта международного соглашения, которое бы учло интересы безопасности неядерных государств и определило гарантии для них со стороны ядерных государств. Кроме этого в повестке дня ряд ратификационных актов, законопроект о введении 11-летней системы среднего образования и обязательного дошкольного образования (№6518). Рада рассмотрит также изменения закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, внесение изменений в некоторые законы, связанные с социальной защитой военнослужащих. Всего в повестке 36 проектов законов и постановлений. Как сообщалось, 17 июня Рада приняла в первом чтении законопроект № 6495. Проект изменений Бюджетного кодекса, в частности, предусматривает оптимизацию процедуры рассмотрения и принятия закона «О государственном бюджете», в частности устанавливаются два чтения при принятии такого закона вместо трех, увеличивается период доработки ко второму чтению. Законопроект также предусматривает введение норм, определяющих состав доходов общего фонда госбюджета, перечень защищенных статей расходов, процедуру перевода дотаций выравнивания, предоставляемых местным бюджетам. Документ также устанавливает перечень источников доходов местных бюджетов.