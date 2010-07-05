В Украине возвращаются к практике КГБ?

5 июля 2010, 20:50

Во Львовской области руководство облгосадминистрации обязало руководство райгосадминистраций составить «социальные паспорта» территорий с указанием политической ориентации руководителей учреждений и предприятий. Об этом со ссылкой на собственные источники сегодня сообщила львовская газета «Високий замок», информирует УНИАН. До 2 июля все райгосадминистрации Львовщины должны были собрать с предприятий и учреждений факсограммы со сведениями, которые бы позволили отчитаться о социально-экономической и политической жизни района. Кроме традиционных вопросов об объемах производства, количестве работников, задолженности по зарплате и прочем нужно было заполнить графы, содержание которых к хозяйству никакого отношения не имеет. «Я был шокирован конечными пунктами этого опроса. От нас требовали сообщить партийность руководителя, его политическую ориентацию, «степень влиятельности на электорат». А еще – указать, за кого наш шеф голосовал на президентских выборах 2010 года. А загадочный пункт о «возможности сотрудничества», где нужно было проставить знаки «+», «-», напомнил кагебистскую практику вербовки агентов», - цитирует издание заместителя директора одной из фирм в Николаевском районе Львовщины. Похожая «паспортизация» прошла и в органах местного самоуправления. Районное начальство интересовалось, какой авторитет у населения имеет тот или иной депутат, к какой политической силе принадлежит мэр, какой процент голосов он набрал на прошлых выборах. «Сбор информации районные клерки туманно объясняли тем, что такие данные, мол, нужны то ли для Государственного реестра избирателей, то ли для Комитета избирателей. Но ни у кого не возникло никаких сомнений, для кого (и для чего) собирают эту информацию», - отмечается в публикации. Ответы на отправленные анкеты прислала только половина респондентов. Там, где власть интересовалась политическим выбором, они делали прочерки или писали «неизвестно». Чиновники теперь переживают, что из-за «неполноценных» анкет от высшего начальства им достанется. «А мы этих таблиц не рассылали никому, сами заполняли. Приблизительно знаем, у кого какие политические взгляды, кто за кого мог голосовать, – из рассказов, догадок. В предыдущие годы политических вопросов в подобных анкетах не было. Особенно меня поразил вопрос о священниках. Хотели знать их образование, номера домашних и мобильных телефонов. Думаю, все это связано с подготовкой к местным выборам, с изучением возможностей влияния на общество», - цитирует издание работницу одной из РГА области. Председатель Львовской облгосадминистрации Василий Горбаль относительно обнародованной «Високим замком» информации отметил, что «Львовская ОГА никаких указаний о проведении политического опроса в районы не спускала». «Подозреваю, что на местах перестарались в стремлении угодить новой власти. И в стандартный опрос о социально-экономической ситуации вплели политику. Возможно, случайно, а может, и для провокации. Я уже поручил разобраться, откуда появились эти страницы, копии которых гуляют в Интернете», - отметил Горбаль.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять