В Украине возвращаются к практике КГБ?

Во Львовской области руководство облгосадминистрации обязало руководство райгосадминистраций составить «социальные паспорта» территорий с указанием политической ориентации руководителей учреждений и предприятий. Об этом со ссылкой на собственные источники сегодня сообщила львовская газета «Високий замок», информирует УНИАН. До 2 июля все райгосадминистрации Львовщины должны были собрать с предприятий и учреждений факсограммы со сведениями, которые бы позволили отчитаться о социально-экономической и политической жизни района. Кроме традиционных вопросов об объемах производства, количестве работников, задолженности по зарплате и прочем нужно было заполнить графы, содержание которых к хозяйству никакого отношения не имеет. «Я был шокирован конечными пунктами этого опроса. От нас требовали сообщить партийность руководителя, его политическую ориентацию, «степень влиятельности на электорат». А еще – указать, за кого наш шеф голосовал на президентских выборах 2010 года. А загадочный пункт о «возможности сотрудничества», где нужно было проставить знаки «+», «-», напомнил кагебистскую практику вербовки агентов», - цитирует издание заместителя директора одной из фирм в Николаевском районе Львовщины. Похожая «паспортизация» прошла и в органах местного самоуправления. Районное начальство интересовалось, какой авторитет у населения имеет тот или иной депутат, к какой политической силе принадлежит мэр, какой процент голосов он набрал на прошлых выборах. «Сбор информации районные клерки туманно объясняли тем, что такие данные, мол, нужны то ли для Государственного реестра избирателей, то ли для Комитета избирателей. Но ни у кого не возникло никаких сомнений, для кого (и для чего) собирают эту информацию», - отмечается в публикации. Ответы на отправленные анкеты прислала только половина респондентов. Там, где власть интересовалась политическим выбором, они делали прочерки или писали «неизвестно». Чиновники теперь переживают, что из-за «неполноценных» анкет от высшего начальства им достанется. «А мы этих таблиц не рассылали никому, сами заполняли. Приблизительно знаем, у кого какие политические взгляды, кто за кого мог голосовать, – из рассказов, догадок. В предыдущие годы политических вопросов в подобных анкетах не было. Особенно меня поразил вопрос о священниках. Хотели знать их образование, номера домашних и мобильных телефонов. Думаю, все это связано с подготовкой к местным выборам, с изучением возможностей влияния на общество», - цитирует издание работницу одной из РГА области. Председатель Львовской облгосадминистрации Василий Горбаль относительно обнародованной «Високим замком» информации отметил, что «Львовская ОГА никаких указаний о проведении политического опроса в районы не спускала». «Подозреваю, что на местах перестарались в стремлении угодить новой власти. И в стандартный опрос о социально-экономической ситуации вплели политику. Возможно, случайно, а может, и для провокации. Я уже поручил разобраться, откуда появились эти страницы, копии которых гуляют в Интернете», - отметил Горбаль.