Могилев променял Луценко на Крым

Дебаты Юрия Луценко и Анатолия Могилева на телеканале «Интер» отменили из-за командировки министра внутренних дел. Об этом сообщил ведущий программы «Большая политика» Евгений Киселев, информирует «Телекритика». По словам Киселева, заключительную часть выпуска «Большой политики» 2 июля действительно от начала планировали посвятить проблеме борьбы с наркотиками (в связи с совещанием у Президента Виктора Януковича, которое состоялось накануне). «Среди приглашенных действительно был министр внутренних дел Анатолий Могилев и экс-министр Юрий Луценко. Однако в середине дня в пятницу выяснилось, что министр улетает вместе с Президентом в Крым и не сможет принять участие в программе. Поэтому редакция приняла решение тему этой части программы изменить. Такое в нашей практике не часто, но случается - за прошлый сезон так было, по меньшей мере, три или четыре раза», - отметил ведущий «Большой политики». Как известно, на телеканале «Интер» в «Большой политике с Евгением Киселевым» 2 июля должны были состояться дебаты между министром внутренних дел Анатолием Могилевым и его предшественником Юрием Луценко. Однако тему программы изменили. По словам Луценко, выпускающий редактор телеканала «Интер» сообщил его пресс-службе, что такие дебаты являются неактуальными: «В пятницу между 13:00 и 14:00 нам сказали, что все это неактуально, а у нас актуальна проблема русского языка в Украине».