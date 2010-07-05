Яценюк хочет создать независимый Консорциум свободы слова

«Фронт Перемен» инициирует создание независимого консорциума, который бы следил за соблюдением свободы слова в Украине. Об этом сегодня во время первого рабочего заседания по созданию независимого общественного Консорциума свободы слова заявил лидер «Фронта Перемен», народный депутат Украины Арсений Яценюк, сообщили «Главреду» в пресс-службе партии. Яценюк отметил, что сегодня в Украине механизма измерения уровня свободы слова, который бы устраивал и власть, и оппозицию не существует. «Несмотря на это, мы попытались заказать независимый мониторинг телепространства и предлагаем создать независимый консорциум, который бы следил за соблюдением свободы слова в Украине», - отметил политик. К вероятным участникам консорциума организаторы предлагают представителей власти (в частности, Администрации Президента, Кабмина, профильного комитета Верховной Рады, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания), представителей оппозиции, владельцев и соучредителей СМИ, ведущих журналистов, отраслевые и профессиональные ассоциации, которые представляют журналистов и СМИ, представителей независимых международных организаций. «Поэтому первое, что нужно сделать, это - фундирование средств от тех политических сил, которые сегодня не просто хотят поговорить о свободе слова, а доказать ее наличие или отсутствие», - подчеркнул Яценюк. По его словам, чтобы этот консорциум признавали и левые, и правые, и центристы, надо, чтобы они давали на его исследования деньги. Этим, убежден политик, они подпишутся под тем, что консорциум дает объективный анализ. «Тогда есть возможность работать с этими фактами и сделать в стране свободу слова ценностью», - подчеркнул он. Яценюк не исключает, что консорциум должен быть либо пулом общественных организаций, либо одной общественной организацией, которую признавали бы все политические силы.