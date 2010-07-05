Янукович назначил глав райгосадминистраций в 5 областях

Президент Украины Виктор Янукович подписал распоряжения о назначении новых председателей райгосадминистраций. Тексты соответствующих документов размещены на сайте Президента. Николай Савка освобожден от должности главы Городоцкой районной государственной администрации Львовской области. Теперь эту должность занимает Юрий Визняк. Председателем Самборской районной государственной администрации Львовской области назначен Геннадий Дейниченко. Ранее эту должность занимал Иван Билак. От должности председателя Сокальской районной государственной администрации Львовской области освобожден Игорь Бережницкий. Вместо него назначен Николай Мысак. Виктор Зинчук освобожден от должности председателя Бережанской районной государственной администрации Тернопольской области. Новоназначенным председателем стал Роман Высоцкий. Иван Витвицкий освобожден от должности председателя Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области. Вместо него назначен Виктор Колищак. От должности председателя Лисянской районной государственной администрации Черкасской области освобожден Вячеслав Бабенко. Эту должность занял Александр Павлов. Владимир Калашников назначен главой Чигиринской районной государственной администрации Черкасской области. Ранее эту должность занимал Петр Литвин. Владимир Быкович освобожден от должности председателя Борзнянской районной государственной администрации Черниговской области. Теперь эту должность занимает Анатолий Дробот. Владимир Другаков назначен главой Нежинской районной государственной администрации Черниговской области. Ранее эту должность занимал Олег Бузун.