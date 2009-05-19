Парламент абсурда

В начале утреннего заседания спикер с парламентской трибуны высказал свое «фе» законодательному органу, который, по его мнению, стал заложником политической борьбы и вместо нормальной работы по принятию важных для страны решений превратился в «главный дестабилизирующий фактор». Он указал на 500 подготовленных законопроектов, пылящихся в парламенте, и намекнул на лень депутатов, которые не хотят продолжить пленарные заседания на следующей неделе. "Скажите, комбайнер, доярка, люди на заводах, они что, когда есть работа, бегут как слоны, когда прозвенел звонок? Нет. Они работают", - поставил на вид депутатам Владимир Михайлович. Он также упрекнул законодателей в неаккуратности и неумении держать в чистоте свои рабочие места. «Обратите внимание, во что мы превратили трибуну, которая должна быть святой, с которой должны держать речь государственные мужи. Обратите внимание, во что мы превратили свои рабочие места, особенно когда пустеет зал. Пройдите – посмотрите! Да хороший хозяин в хлеву оставляет лучше», - разошелся Литвин. Депутаты не заставили себя долго ждать и тут же показали, что это не предел абсурда. После небольшой раскачки они создали аж четыре временные следственные комиссии, причем две из них – по одному вопросу – относительно расследования обстоятельств инцидента при участии главы МВД Луценко во Франкфурте. Одну из них возглавил народный депутат от сочувствующего министру БЮТ Роман Забзалюк, другую – депутат от требующей крови Луценко Партии регионов Нестор Шуфрич.