Саакашвили: независимость Грузии существует благодаря солидарности США

Грузия и США должны углублять двусторонние отношения, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили на совместном брифинге с госсекретарем США Хилари Клинтон. сообщает РИА «Новости-Грузия». «Мы говорим, что мы - демократическая страна и это - заслуга американской солидарности. С США мы имеем очень тесные партнерские отношения, мы имеем блестящую поддержку со стороны президента Обамы. Все эти годы поддержка США была очень значительна для Грузии», - сказал он, передает «Газета.ru». «Большое вам спасибо, что несколько дней назад вы в Кракове лично сказали, что должна завершиться оккупация Грузии, спасибо за долгую партнерскую поддержку», - сказал Саакашвили Клинтон, выразив готовность к «углублению существующих отношений».